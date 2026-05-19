Палиса раскрыл, что даст Украине собственная баллистическая ракета

"В настоящее время не так много стран обладают собственной баллистической программой", – отметил заместитель главы Офиса президента.

Появление собственной баллистической ракеты не приведет к кардинальным изменениям в российско-украинской войне, однако создаст дополнительные возможности. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 каналу.

"Наличие украинской баллистики очень быстро и коренным образом изменить ситуацию, картину поля боя, на мой взгляд, не сможет. Однако это значительно усилит возможности, которые, в свою очередь, будут способствовать выполнению задач подразделениями передовой. Своя баллистика – это очень весомый аргумент. Немногие страны в мире могут похвастаться подобным аргументом", – сказал Палиса.

Он добавил, что возможности баллистических ракет, в частности, были продемонстрированы во время конфликта на Ближнем Востоке даже "против таких сверхмощных государств". Также он отметил, что работа над украинской баллистической ракетой продолжается.

"Хочу заметить, что россияне свой "Искандер" очень долго разрабатывали и тестировали. Он, кажется, только в 2005–2006 годах поступил на вооружение. Это мощное оружие. Оно дает весомый аргумент, против него сейчас трудно бороться. Поэтому собственная украинская баллистика – это однозначно дополнительные возможности к имеющимся у Сил обороны, возможность оказать большее давление на противника, нанести ему более чувствительные оперативные и стратегические потери в ресурсах, экономические потери и так далее", – пояснил Палиса.

Ранее главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман сообщал, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. Он отмечал, что Украина может использовать их для ударов по российской столице, ведь их сложно перехватить даже западными комплексами.

В то же время аналитики Defence Express считают, что Украина, вероятно, уже располагает баллистическими ракетами, способными преодолевать расстояние в 500 километров и разгоняться до скоростей более 5 Махов (1700 м/с). Сообщалось, что речь идет о незначительном количестве такого образца вооружения.

