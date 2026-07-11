Польша заявила, что готова помочь Украине модернизировать МиГ-29, но есть условие

Комментируя заявления украинской стороны о необходимости модернизации истребителей, министр обороны отметил, что Польша готова оказать помощь.

Польша выразила готовность помочь Украине модернизировать истребители МиГ-29, однако расходы на это должна взять на себя украинская сторона или союзники.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Defence24.pl. Комментируя ситуацию с передачей Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям производства дронов, Косиняк-Камыш сказал, что в этом вопросе "гораздо больше хороших новостей, чем еще несколько дней назад".

"Украина обладает большими возможностями в производстве беспилотников, продает их на Ближний Восток. То есть не все они используются на войне, и она может поделиться этими технологиями с теми, кто оказывает ей помощь", – заявил польский министр.

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Он напомнил, что сначала Украина положительно отнеслась к предложению о таком обмене, но затем переговоры были приостановлены.

"Теперь украинская сторона вернулась к переговорам. Но должен соблюдаться принцип взаимности и подлинной солидарности", – высказал мнение польский чиновник.

Комментируя заявления украинской стороны о необходимости модернизации истребителей, он отметил, что Польша готова помочь:

"Если Украина видит необходимость в модернизации, мы можем помочь, но расходы должны быть покрыты украинским государством или союзниками, которые захотят взять на себя эти расходы".

Польский министр выразил мнение, что стороны могут договориться, но ключевым условием остается принцип взаимности.

Польские МиГ-29 для Украины: новости

Как сообщал УНИАН, делегация Украины после осмотра польских истребителей МиГ-29 пришла к выводу, что их техническое состояние настолько плохое, что они примут их при условии, что Польша модернизирует эти самолеты за свой счет.

В ответ на это 9 июля в Министерстве обороны Польши заявили, что в Европе существует большой интерес к истребителям МиГ-29, от покупки которых отказалась украинская сторона.

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