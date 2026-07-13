Модернизация польских МиГ-29 для Украины: в Defense Express разобрались, есть ли смысл

Украинская сторона настаивает на их капитальном ремонте, но поляки не соглашаются.

Переговоры о возможной передаче Польшей истребителей МиГ-29 в обмен на украинские дроновые технологии возобновились, хотя реальное состояние самолетов оценивается украинской стороной как "плачевное", пишет Defense Express.

Как отмечают аналитики издания, в ответ на предложение Украины модернизировать эти самолеты, срок эксплуатации которых уже близится к исчерпанию, Варшава подтвердила такую возможность, но при условии финансирования.

Свою позицию озвучил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, добавив, что оплатить такую модернизацию может либо Украина, либо любое другое государство-партнер, но не сама Польша.

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Эксперты напоминают, что реальное состояние истребителей оценивается украинской стороной как "плачевное", что "неудивительно для машин, находящихся в эксплуатации с 1989 года".

"При этом их количество – 14 – "на бумаге", а вот сколько из них находятся в реально боеготовном состоянии – неизвестно. Именно поэтому украинская сторона и настаивает на проведении их капитального ремонта, на что поляки не соглашаются", – отмечает портал.

Подчеркивается также, что речь идет именно о коммерческих переговорах: подержанные советские истребители, которые поляки все равно утилизируют, в обмен на украинские ноу-хау в области дронов.

Целесообразность модернизации

Отмечается, что возникает вопрос о целесообразности проведения модернизации этих самолетов. В частности, эти 14 МиГ-29 (из которых 11 – одноместные боевые, а еще 3 – двухместные без бортовой радиолокационной станции) уже проходили ограниченную модернизацию в 2011–2014 годах в Польше. Они получили бортовой компьютер и дисплеи в кабине, новые системы навигации и связи.

"Но глобального обновления бортовых систем управления вооружением и прицельного комплекса не произошло. То есть эти польские МиГ-29, если и смогут применять западное вооружение, то только бомбовое, за счет специальных пилонов-адаптеров", – подчеркивают аналитики.

В то же время желательной представляется модернизация МиГ-29 под западные ракеты "воздух-воздух". Но это требует полной переработки всего бортового радиоэлектронного оснащения истребителя и системы электропитания.

"Это действительно глобальная модернизация всего истребителя, который должен получить новый радиолокационный прицельный комплекс американского производства, что невозможно без участия США, которые также должны быть в этом заинтересованы. Такие работы из-за затрат ещё в 2023 году называли бесперспективными", – говорится в анализе.

На реализацию проекта уйдут годы

Впрочем, если такое решение будет принято, то значительное время и ресурсы уйдут именно на его разработку. Ведь никто и никогда не адаптировал МиГ-29 под условную AIM-120. А затем – на модернизацию каждого истребителя.

"Поэтому реализация такого проекта займет годы, чтобы лишь где-то в начале 2030-х годов получить незначительное количество глубоко модернизированных 40-летних МиГ-29", – подчеркивает Defense Express.

МиГ-29 из Польши

Как сообщал УНИАН, ранее делегация Украины после осмотра польских истребителей МиГ-29 пришла к выводу, что их техническое состояние настолько плохое, что их примут только при условии, что Польша модернизирует эти самолеты за свой счет.

В ответ на это в Министерстве обороны Польши заявили, что в Европе существует большой интерес к истребителям МиГ-29, от покупки которых отказалась украинская сторона.

Позже Польша выразила готовность помочь Украине модернизировать истребители МиГ-29, но расходы на это должна взять на себя украинская сторона или союзники.

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