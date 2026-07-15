Украина работает в 3 направлениях для уничтожения российской баллистики: Зеленский раскрыл детали

Украина намерена до конца года запустить собственное производство ракет-перехватчиков к Patriot по лицензии США.

Президент Владимир Зеленский раскрыл подробности об усилиях Украины по укреплению противовоздушной обороны для сбивания российских баллистических ракет.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции после саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" он сообщил, что ведется работа по реализации договоренностей о производстве ракет-перехватчиков баллистических ракет.

"Мы работаем над противоракетной обороной в трех направлениях", – отметил Зеленский.

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Как пояснил президент, первое направление – это зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты к ним в рамках инициативы PURL или двусторонних договоренностей с другими странами.

"Это программа PURL или двусторонние отношения с различными лидерами, прежде всего с европейскими. В рамках PURL мы можем получать ракеты из США при финансировании со стороны европейских лидеров", – сказал Зеленский.

Также, по его словам, на двустороннем уровне ведется работа с европейскими партнерами. "Договариваемся с отдельными странами о тех или иных возможностях. Это не очень большие пакеты, но важные", – добавил Зеленский.

Вместе с тем, отдельно у Украины есть договоренность со странами Ближнего Востока, но подробности пока не разглашаются:

"Потому что договоренность зависит от вероятности полного окончания войны на Ближнем Востоке. Это прежде всего не из-за ракет, а потому что мы желаем ближневосточным странам и людям мира. С этим связана и противоракетная оборона для нашего государства".

Украина намерена до конца года начать выпуск ракет для Patriot

Второе направление – это налаживание украинского производства ракет-перехватчиков по лицензиям от ведущих союзников:

"Мы работаем над лицензиями на Patriot. У нас была политическая договоренность. Мы рассчитываем к концу 2026 года получить возможность технически производить наши ракеты – американские ракеты – собственными силами".

Кроме того, глава государства подчеркнул, что у Украины есть отдельная договоренность с Евросоюзом, а именно с Францией и Италией.

"Они дают разрешения на производство SAMP/T. Мы договорились с французской стороной, итальянская сторона поддержала соответствующие решения. Мы договорились, что ракеты SCALP и ракета ASTER 30 предназначены для ПВО против крылатых ракет. А также, пока рано говорить о SAMP/T NG нового поколения – это антибаллистические ракеты, потому что мы ожидаем поставки этих систем. Мы договорились, что эти системы будут у нас, а ракеты – мы можем получить от них разрешение также до конца 2026 года", – добавил Зеленский.

К тому же, по словам президента, Украина получила положительное заключение от французской стороны относительно управляемых бомб HAMMER.

Создание совместного европейского антибаллистического щита FREYJA

По словам Зеленского, третье направление – это инициатива Украины в сотрудничестве с другими странами.

"Это проект FREYJA, противоракетная система. Мы называем её европейской. Потому что Украина строит пусковые установки и ракету. Это сердце этой системы, но нам не хватает других важных деталей, в первую очередь радаров. Именно в этом у нас пока дефицит", – пояснил президент.

Он напомнил, что вокруг проекта FREYJA на данный момент объединены 8 стран:

"Мы объединили сейчас восемь стран в рамках этой инициативы, и их станет больше, но с этими восемью странами нам уже понятно, какие компании технологически способны решить вопросы, быстро разобраться с проблемами радаров. Вот все, над чем мы работаем в антибаллистическом спектре".

Он сказал, что к этому процессу привлечен Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Секретарь СНБО формировал антибаллистическую коалицию. Да, он отвечал за всё, чтобы у нас состоялся этот трёхсторонний формат, когда есть лидер, советники по национальной безопасности. В нашем случае, в Украине – это секретарь СНБО. Вот чем он занимался. И производственная компания, которая поставляет ту или иную деталь для противоракетной системы FREJA", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что во Франции состоялась первая встреча Антибаллистической коалиции:

"Сейчас будем работать уже над сроками и производством. Но, как я и сказал, пусковая установка и ракета у Украины есть. Вопрос в тестировании. И дай Бог, чтобы оно прошло успешно".

Система FREYJA: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания официально создали Антибаллистическую коалицию. Речь идет об интегрированной архитектуре противоракетной обороны, способной сдерживать и нейтрализовать будущие ракетные угрозы.

При этом работа над совместной системой FREYJA не заменит уже существующие системы, а дополнит оборону и создаст надежный щит над всей Европой.

Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев совместный антибаллистический щит Украины и стран Европы под названием FREYJA станет реальностью.

Сейчас Украина активно готовится к предстоящему зимнему сезону. Как сообщил Зеленский в запросе к ведущим союзникам, на один зимний месяц Украине требуется не менее 100 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а на весь зимний период – 300 таких ракет.

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