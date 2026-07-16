Дешевле Patriot: Украина вместе с ЕС создает новый противоракетный щит, – Foreign Policy

Коалиция из десяти стран сделала ставку на украинскую технологию FREYJA.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с девятью европейскими лидерами в понедельник объявил в Париже о создании новой противоракетной коалиции, сообщает Foreign Policy.

В объединение, помимо Украины и Франции, вошли Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

По заявлению французского правительства, коалиция должна помочь "создать общий противоракетный потенциал для Европы" благодаря "коллективным усилиям, технологической открытости и доверительному промышленному сотрудничеству", как говорится в материале.

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Первоочередной задачей объединения станет поддержка собственной системы противоракетной обороны Украины под названием FREYJA. По имеющимся данным, она должна быть "значительно дешевле и масштабируемее", чем аналоги вроде американского Patriot – об этом заявили в украинской оборонной компании Fire Point, которая разрабатывает систему.

Fire Point была основана в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение России, и с тех пор компания стала ключевым игроком в оборонной экосистеме страны – именно ее крылатые ракеты "Фламинго" и ударные дроны FP-1 обеспечили успехи Украины в ударах по энергетическим объектам вглубь российской территории. Теперь, как отмечают в компании, FREYJA станет "фундаментом для первого европейского противоракетного щита".

Система создается на базе перехватчика FP-7.x и будет включать технологии других партнеров коалиции. В прошлом месяце Fire Point подписала соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt, а Зеленский в понедельник поблагодарил за поддержку ряд крупных европейских оборонных компаний, в частности шведскую Saab, немецкую Diehl Defence и французские Thales и Safran.

"То, что мы видим, – это попытка Украины и европейских партнеров найти решение очень острой проблемы: российские войска могут одновременно запускать несколько баллистических ракет, а Украина и Европа просто не располагают достаточными средствами противовоздушной обороны", – отметила руководительница российского направления Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко.

По её словам, украинские войска и раньше перехватывали российские крылатые ракеты с помощью устаревших ещё советских средств ПВО и активно развивали средства перехвата дронов-камикадзе "Шахед", однако баллистические ракеты всегда оставались серьезной проблемой для украинских сил.

"Эта коалиция – своего рода будильник", – добавила она.

На этом новые европейские поставки в украинский арсенал не заканчиваются. По имеющимся данным, после двусторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский получил целый перечень новых соглашений по вооружениям, среди которых – лицензии на производство управляемых авиабомб AASM "Hammer" от Safran, крылатых ракет SCALP (также известных как Storm Shadow) и зенитных ракет Aster-30.

Украина также получит франко-итальянские противоракетные комплексы SAMP-T и 16 французских истребителей Rafale, сообщил Зеленский в своём посте в X. Кроме того, в среду он принимал в Киеве председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, объявив о скором завершении соглашения по дронам между ЕС и Украиной и рассчитывая на "финансовую поддержку от ЕС для противоракетной программы" страны.

"Мы с президентом Трампом достигли важной договоренности о лицензиях на производство систем Patriot. Наши команды сейчас работают над реализацией этого поистине исторического политического соглашения. Мы шли к этому очень долго", – заявил Зеленский в Париже в понедельник.

Но, как показывают события этой недели, Киев не сидит сложа руки и не ставит всё на карту Трампа.

"Но мы всегда подчеркиваем одно: чем разнообразнее наша оборона, тем сложнее нашим врагам подорвать безопасность в Европе. Я верю, что Европа может обеспечить себе достаточную защиту от любой баллистической угрозы", – добавил он.

Украинское оружие

Ранее УНИАН сообщал, что компания Fire Point впервые продемонстрировала антибаллистические ракеты-перехватчики FP-7.x, которые должны стать частью совместного противоракетного щита Украины и стран Европы.

Уже бывший министр обороны Михаил Федоров заявил об испытании отечественной баллистической ракеты неназванного типа, отметив, что оно состоялось 14 июля – в день отставки правительства. О каком именно ракетном комплексе идет речь, он не уточнил.

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