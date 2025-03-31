В Defence Express обратили внимание на точность выстрела пушки и медленный износ канала ствола.

Артиллерийская система "Богдана", которую производит украинская "оборонка", имеет очень высокую точность попадания, медленный износ канала ствола, к тому же быстро ремонтируется. Также стала известна ее стоимость. Об этом пишут аналитики Defence Express, проанализировав сюжет немецкого издания BILD с одного из украинских полигонов.

Издание напомнило, что недавно ВСУ получили на вооружение буксируемую версию САУ 2С22 "Богдана" - "Богдану-БГ". Обе версии гаубицы, отмечают, - прицепная и самоходная - показаны в сюжете.

Отмечается, что гаубица имеет очень высокую точность, даже по сравнению с западными образцами. Об этом в сюжете рассказал украинский артиллерист, который имел опыт эксплуатации различных артиллерийских систем, в том числе западного производства.

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Отдельно военные отмечают медленный износ канала ствола. Они говорят, что могут "до 7-8 тысяч выстрелов работать из этой гаубицы и иметь надлежащую точность стрельбы".

"Секрет [меткости] заключается в нарезах ствола, это секретная информация, угол и количество, а также наличие центральной опоры, которая дополнительно стабилизирует пушку", - рассказал представитель завода-изготовителя.

Эксперты на кадрах заметили наличие на САУ 2С22 "Богдана" баллистического вычислителя скорости - "вероятно, это может быть 112L4".

Военные рассказали, что из САУ "Богдана" они отстреливают снаряды украинского производства и переданные партнерами в рамках оборонной помощи. Говорится, что военные с прошлого года имеют достаточно боеприпасов для поражения целей как в глубине противника, так и на переднем крае.

Что касается ремонта и обслуживания "Богданы", то это происходит в "достаточно сжатые сроки", поскольку гаубица - украинская. Представитель производителя "Богданы" - Краматорского завода тяжелого станкостроения - рассказал, что производственные площадки расположены как в Украине, так и в странах ЕС, "благодаря чему есть возможность достаточно быстро наращивать производство - темпы производства по состоянию на сегодня составляет более 20 систем":

"Также для безопасности есть дублирование производства комплектующих - на одни и те же запчасти есть как минимум два производственных участка".

Также, подчеркивают в Defence Express, фактически впервые производитель озвучил цену САУ 2С22 "Богдана" - это около 2,8 млн евро. Аналитики напомнили, что ранее бельгийцы оценивали стоимость одной машины в около 2,3 млн - "это достаточно низкая цена по сравнению с другими образцами".

По словам экспертов, производитель хочет сделать гаубицу максимально простой в эксплуатации. Утверждается, что каждую из электрических или гидравлических систем САУ дублируют механической.

"Она должна быть наиболее эффективной и абсолютно ремонтопригодной. Сегодня любая запасная часть доступна в течение 24 часов, любая машина может быть отремонтирована в течение 48 часов", - отметил представитель производителя.

САУ "Богдана": последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в октябре 2024 года стало известно, что Украина построила первую буксируемую артсистему "Богдана-Б". По словам экспертов, о работах над "Богданой-Б" впервые сообщили в 2023 году. Речь тогда шла о том, что отечественная оборонка может изготовить больше стволов, чем шасси под САУ "Богдана". Поэтому остаток можно использовать для прицепного варианта. Н

А недавно 47 отдельная артиллерийская бригада получила на вооружение первую прицепную пушку "Богдана-Б". Ее разработали на базе имеющейся артчасти от одноименной самоходной установки и прицепного лафета советской пушки "Гиацинт-Б". Издание "Милитарный" предположило, что пушка сохранила оригинальный ствол большой длины протяженностью 52 калибра. Вероятнее всего, ее вес превышает 10 тонн, из-за чего для транспортировки используется грузовик повышенной проходимости Daewoo Novus.

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