Ранее на Западе признали достижения Украины в производстве артиллерии и снарядов к ней.

В дополнение к самоходным гаубицам "Богдана" Украина, вероятно, уже построила первую буксируемую гаубицу "Богдана-Б", о работе над которой сообщалось в прошлом году. Об этом пишет Defense Express, анализируя видео, опубликованное Министерством обороны Украины.

Видеоролик содержал кадры презентации иностранным партнерам "новейших образцов отечественного оружия, которые доказали свою эффективность на поле боя". Ни в самом ролике, ни в текстовой аннотации к нему о буксируемой гаубице "Богдана-Б" прямо ничего не сказано.

Однако эксперты Defense Express обратили внимание на короткий фрагмент, где показана буксируемая гаубица, которую они идентифицировали именно как орудийную часть 155-мм самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана", которую установили на лафет - вероятно, от советской буксируемой пушки "Гиацинт-Б".

Издание напоминает, что о работах над "Богдана-Б" впервые сообщили в 2023 году. Речь тогда шла о том, что отечественная оборонка может изготовить больше стволов, чем шасси под САУ "Богдана". Поэтому остаток можно использовать для прицепного варианта.

Отметим также, что боевая масса, темп стрельбы и количество обслуги для "Богдана-Б" остаются неизвестными.

Украина увеличивает производство САУ

Ранее западные наблюдатели заявили, что Украина наладила собственное производство артиллерии натовского калибра, что позволило уменьшить зависимость от помощи со стороны Европы и США. Кроме этого, эксперты признали "впечатляющие" достижения Киева в производстве самой артиллерии.

Сообщалось, что темпы производства САУ "Богдана" достигают 20 единиц в месяц. Таким образом, страна может изготавливать более 200 подобных систем в год.

Напомним также, что ранее стало известно о том, что Дания оплатила 18 САУ "Богдана" для украинской армии.

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