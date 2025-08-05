Часть города без света и воды, поврежден железнодорожный вокзал.

Россияне в ночь на 5 августа совершили самую массированную атаку на город Лозовая в Харьковской области с начала войны. Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский в Телеграм.

"Этой ночью россияне совершили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали", - написал он.

Он отметил, что в городе есть много разрушений - повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.

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"К сожалению, есть раненые - среди них двое детей. Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия", - добавил мэр города.

Кроме того, в результате удара часть города без водоснабжения и электроэнергии. В частности, перебои со светом в Авиловке, а также Катериновском старостинском округе.

Как сообщили в "Укрзализныце", россияне нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой, есть погибший и раненые среди железнодорожников.

"В результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в ведомстве.

В УЗ также сообщили, что в результате обстрела изменены маршруты некоторых поездов.

В частности, следует объездным маршрутом поезд №66/65 -166/165 Умань - Черкассы - Харьков, то же касается и других поездов краматорского направления. Сейчас объезд будет приводить к задержке в пределах часа.

Пассажиров из/в Лозовой к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.

Российские атаки по Украине

В воскресенье, 3 августа, захватническая армия Российской Федерации убила в Запорожской области трех человек и повредила дома и машину спасателей.

Перед этим в Николаеве в результате атаки были повреждены 23 частных и 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи и магазин стройматериалов. Пострадали семь человек.

Ранее аналитики сообщали, что Россия собирается расширить использование оккупированной территории Украины для нанесения ударов беспилотниками по Украине, в частности, планирует использовать для этого территорию Донецкого аэропорта. увеличение количества таких площадок позволяет оккупационным войскам РФ готовить комбинированные атаки по Украине и создавать давление на систему противовоздушной обороны (ПВО).

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