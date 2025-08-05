Астрономы утверждают, что такого явление не было уже много лет.

В последний раз лунное затмение в Украине можно было наблюдать 14 марта. Тогда спутник Земли назвали "кровавым" из-за цвета, в который он окрасился, проходя через тень нашей планеты. В этот раз все будет так же, но есть важные отличия. Узнайте, что будет 7 сентября 2025 года.

Когда будет Кровавая ночь в 2025 году и что ждет людей

Астрономы выяснили, что у каждого затмения есть свой цикл повторений. Это значит, что такое явление может дублироваться примерно через 18 лет и 11 дней. То есть, лунное затмение, которое наступит в ночь с 7 на 8 сентября, уже было - это "близнец" подобного явления, случившегося 28 августа 2007 года.

В том затмении, которое произойдет осенью, есть небольшое смещение Земли - 120 градусов по долготе. Так бывает из-за того что цикл повторения не длится ровно 18 лет и 11 дней, присутствует еще погрешность в 1\3 суток. За эти 8 часов планета может повернуться на 120 градусов. Зная это, можно понять, как будет проходить следующее подобное лунное затмение - оно случится еще на 120 градусов западнее, чем это, и наступит 19 сентября 2043 года.

Видео дня

По данным Space, осеннее лунное затмение будет полным - Земля, ее спутник и Солнце "выстроятся" в один ряд, из-за чего Луна окажется в тени полностью. Тем не менее, проходя через нее, небесное небо окрасится в красно-оранжевый цвет, именно поэтому волшебную ночь с 7 на 8 сентября в народе прозвали "кровавой" - в честь одноименного уникального затмения.

Длиться явление в этом году будет действительно долго, как никогда раньше - почти пять с половиной часов, но украинцы смогут увидеть затмение только на его пике. Начинать смотреть на небо можно будет уже с 7 вечера, хотя в это время на улице еще светло. Фаза полного погружения в тень наступит в восемь вечера по Киеву, а после половины девятого медленно начнет выходить "на свет".

Для того чтобы воочию увидеть необычное зрелище, лучше найти высокую точку обзора, где видно восточную часть горизонта, и проследить, чтобы не было никаких высоких зданий.

Вас также могут заинтересовать новости: