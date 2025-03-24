ВСУ получили первую прицепную пушку 'Богдана-Б': СМИ раскрыли подробности нового оружия

"Богдана-Б" может помочь быстро оснастить артиллерийские подразделения дальнобойными системами.

47 отдельная артиллерийская бригада получила на вооружение новую прицепную 155-мм пушку "Богдана-Б" украинского производства. В "Милитарном" рассказали подробности об этом оружии.

В издании отметили, что украинские артиллеристы уже провели упражнения по развертыванию и стрельбам из новой украинской пушки. Она была разработана на базе существующей артчасти от одноименной самоходной установки и прицепного лафета советской пушки "Гиацинт-Б".

В издании предполагают, что пушка сохранила оригинальный ствол большой длины протяженностью 52 калибра. Вероятнее всего, ее вес превышает 10 тонн, из-за чего для транспортировки используется грузовик повышенной проходимости Daewoo Novus.

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Журналисты напомнили, что прототип "Богданы-Б" был впервые публично представлен в конце 2024 года. Отмечается, что работа над оружием началась как минимум в декабре 2023 года.

В издании подчеркнули, что "Богдана-Б" не заменит уже существующие САУ. Новые пушки станут дополнением и возможностью быстрого оснащения артиллерийских подразделений дальнобойными системами.

Прицепные системы имеют ряд существенных преимуществ перед самоходными аналогами, добавили в издании. Ключевыми из них являются гораздо более высокая живучесть, простота эксплуатации и дешевизна. По предварительным данным, стоимость одной прицепной системы составляет 1,5 млн долларов, в то время как каждая САУ обходится в 2,5 млн долларов.

В издании напомнили, что на днях исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко поделился, что производство артиллерийских частей для САУ "Богдана" сильно превышает количество поставок автомобильных шасси иностранного производства. Поэтому отказ от шасси в пользу прицепного варианта является отличным решением проблемы.

Новое украинское оружие - другие новости

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко прокомментировал появление ракеты "Длинный Нептун". Он отметил, что современная война предусматривает удары по вражеским тылам.

Кроме того, Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства. Новый наземный роботизированный комплекс уже испытан в реальных боевых условиях.

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