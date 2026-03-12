Замиокулькас будет процветать годами: садоводы рассказали, как вырастить

Хотя это растение очень выносливое, но оптимальный уход поможет ему процветать.

Замиокулькас - одно из самых простых в выращивании комнатных растений, что делает его идеальным выбором.

Это тропическое растение может жить практически в любой среде, включая условия низкой освещенности, пишет Marthastewart. Эксперты по растениям поделились советами по уходу за замиокулькасом, включая советы по обрезке и размножению этого неприхотливого растения.

Требования к уходу

Хотя это неприхотливое растение хорошо растет в различных условиях, оптимизация ухода будет способствовать его крепкому и здоровому росту.

Солнечный свет

Замиокулькас может выживать при слабом освещении, но лучше всего растет при непрямом, ярком солнечном свете. Садовод Эмили Скотт предупредила, что прямые солнечные лучи могут обжечь листья, поэтому непрямой свет является идеальным выбором для этих растений. Хотя замиокулькас может переносить слабое освещение, при нем расти он не будет. Для роста ему нужен яркий свет.

Почва

Хорошо дренированная, богатая питательными веществами почва идеально подходит для замиокулькаса. Скотт рекомендовала использовать смеси, предназначенные для кактусов или суккулентов.

Полив

Замиокулькас чувствителен к переувлажнению и может обходиться без полива неделями, в зависимости от количества солнечного света. Всегда проверяйте почву перед поливом и поливайте растение только тогда, когда верхние 2,5-5 см почвы сухие.

Температура

Эти растения предпочитают среднюю температуру от 18 до 24 градусов Цельсия, сказала Скотт. Они не любят холода или чрезмерной жары и нуждаются в некоторой влажности. Избегайте сквозняков, так как замиокулькас предпочитает постоянно теплую температуру.

Удобрение

Замиокулькасу достаточно удобрять 1-2 раза за вегетационный период, весной или летом, отметила Скотт. Лучше всего использовать удобрение на водной основе, чтобы избежать ожога корней.

Как обрезать замиокулькас

Обрезка нужна для поддержания формы и удаления поврежденных листьев, сказала Скотт:

"Замиокулькас следует обрезать только для удаления желтых или мертвых листьев".

Перед обрезкой обязательно наденьте перчатки, так как растение содержит оксалат кальция, который может вызвать раздражение кожи.

Лучше обрезать растение весной или летом, когда оно активно растет. Но удалять отмершие, поврежденные или пожелтевшие листья можно в любое время.

Как размножить замиокулькас

Доцент кафедры сельского хозяйства в Университете штата Мэн Анкит К. Сингх сказал, что замиокулькас можно размножать несколькими способами, и хотя ни один из них не является особенно быстрым, все они достаточно надежны.

Два метода размножения замиокулькаса

Размножение делением

Самый простой и быстрый способ размножения – деление, сказал Сингх:

"При пересадке растения аккуратно отделите толстые, похожие на картофель корневища так, чтобы каждая часть имела корни и хотя бы один стебель. Затем посадите деленки в хорошо дренирующую почву".

Поливать он посоветовал умеренно и давать почве просохнуть между поливами, так как эти растения склонны к гниению, если они слишком влажные.

Размножение водой и почвой

Возьмите черенок от растения и либо поместите его в банку с водой, либо посадите непосредственно в почву. Сингх объяснил, что со временем черенок пустит корни и небольшое корневище, прежде чем появятся новые побеги, что может занять несколько месяцев.

"Отдельные листочки также могут укореняться, но этот метод самый медленный и может занять шесть месяцев или больше, прежде чем появятся какие-либо признаки роста", - объяснил он.

Как пересадить замиокулькас

Пересаживать замиокулькас лучше только тогда, когда растение переросло свой горшок. Лучшее время для пересадки - весна или лето.

Выберите горшок на 2,5–5 см шире в диаметре с достаточным количеством дренажных отверстий. Используя хорошо дренирующую почвенную смесь, насыпьте слой на дно нового горшка. Осторожно извлеките растение из текущего горшка и поместите в новый. Засыпьте края горшка землей, слегка утрамбуйте ее и тщательно полейте растение.

Распространенные проблемы с этим растением

Вытянутые стебли

Замиокулькас может стать тонким и вытянутым, если ему не хватает света, отметила Скотт. Чтобы решить эту проблему, она рекомендует перенести растение в светлое место, избегая при этом сквозняков.

Пожелтение листьев

У этого растения могут пожелтеть листья при чрезмерном поливе. Чтобы предотвратить это, дайте растению полностью высохнуть перед следующим поливом. Другой причиной пожелтения листьев может быть плохой дренаж. Убедитесь, что горшке достаточно дренажных отверстий и что почва хорошо дренируется.

