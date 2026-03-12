Ученые нашли 'виновного' в регулярных ледниковых периодах на Земле

Длительные климатические циклы на Земле определяются событиями космического масштаба.

Марс, вероятно, в значительной степени ответственен за циклы глобального похолодания и потепления на Земле. Об этом свидетельствуют результаты компьютерной симуляции, проведенной группой астрофизиков из Калифорнийского университета, пишет Earth.com.

Как отмечает издание, долгосрочные климатические колебания напрямую связаны с медленными изменениями в орбите и угле наклона Земли, ведь это влияет на то, сколько солнечного света и под каким углом достигает поверхности планеты.

Во время компьютерных прогонов эксперты "включали" и "выключали" отдельные планеты Солнечной системы, чтобы посмотреть, как наличие и отсутствие их гравитации в системе влияет на орбиту Земли и, как следствие, на ее климат.

"Я знал, что Марс оказывает определенное влияние на Землю, но предполагал, что оно незначительно", – признался соавтор исследования, профессор планетарной астрофизики Стивен Р. Кейн.

Чтобы проверить влияние Марса на климат Земли, команда из Калифорнийского университета смоделировала Солнечную систему, в которой Красной планеты не существует. Моделирование показало, что без Марса на Земле сохраняется большой орбитально-климатический цикл продолжительностью 430 000 лет, который, как считается, связан с гравитационным влиянием Венеры и Юпитера, но исчез более короткий цикл продолжительностью 100 000 лет. Именно последний цикл отвечает за ледниковые периоды на Земле.

Когда же ученые вернули Марс в Солнечную систему и увеличили его массу, 100 000-летний цикл стал значительно короче.

Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

