Известный украинский актер сделал новое заявление о молодой невесте

Вячеслав Довженко признался, что снова вполне готов к отцовству.

48-летний популярный украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко, сыгравший в фильмах "Інший Франко", "Кіборги" и "Буча", сделал новое заявление о своей невесте Светлане.

По его словам, не очень много рассказывать о своей нынешней избраннице - это их общее решение.

"Я думаю, что не очень правильно было бы, если бы я о ней рассказывал. Или пусть о ней рассказывают ее поступки в будущем, которые люди будут видеть, или ее профессиональные данные, которые вы будете видеть и будете ее воспринимать. Счастье - это такой момент, очень-очень свой и хочется это сохранить и не запускать целый табун людей в свою жизнь, чтобы все там потоптались, поразглядывали и ушли", - заявил он в интервью "РБК-Украина".

При этом актер, у которого двое сыновей, признался, что снова вполне готов к отцовству, но есть определенный страх.

"Я об этом много говорил. Это нормально, когда люди встречаются, и есть определенное стремление у обоих к отцовству. Я боюсь за свое здоровье. Я уже не 20-летний, чтобы в 5:00 утра просыпаться. Но вспоминая весь этот путь, который я прошел, это очень приятные хлопоты", - отметил Довженко.

