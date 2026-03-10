Германия собрала для Украины партию ракет к Patriot, - Spiegel

Нового пакета хватит всего на полмесяца.

Германии удалось собрать среди союзников ракеты PAC-3 к системам Patriot для Украины, они уже находятся в пути. В то же время, как пишет Spiegel, поставленные ракеты кардинально не спасут ситуацию, поскольку Украине хватит их максимум на полмесяца.

По информации издания, министр обороны Германии Борис Писториус добился закупки около 30 новейших управляемых ракет PAC-3 у нескольких европейских партнеров. Еще несколько таких ракет будут поставлены из запасов Вооруженных сил Германии, так что в целом наша страна получит 35 таких ракет-перехватчиков.

Украина может ожидать столь необходимую партию зенитных ракет Patriot из Европы в ближайшие недели, отмечает Spiegel.

Министерство обороны Германии подтвердило изданию информацию о поставках. По данным министерства, удалось убедить европейских партнеров поставить дополнительные ракеты PAC-3, "что близко к запланированной цели". Однако представитель министерства отказался уточнить точный размер новой партии или сроки ее поставки в Украину.

Пакета, вероятно, хватит всего на полмесяца

В то же время издание подчеркивает: хотя точных данных о количестве перехватчиков, необходимых Украине, нет, немецкие офицеры получили приблизительную оценку от своих коллег о том, что Украина использует в среднем 60 ракет Patriot в месяц. Таким образом, пакета Писториуса хватит всего на пару недель.

При этом представитель Министерства обороны подчеркнул, что речь идет не только о крайне необходимых ракетах к системам "Патриот". Помимо текущего пакета, Германия поставит Украине "дальнейшее зенитное вооружение, такое как ПЗРК, управляемые ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также комплекты запасных частей для "Патриот" и IRIS-T", – сказал он. Кроме того, Германия продолжит поддерживать разработку украинской системы ПВО местного производства.

Проблема с ракетами PAC-3

Напомним, по данным Reuters, на фоне продолжающихся массированных атак России ПВО Украины может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot.

Как рассказал советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, Украина за четыре года войны против России получила всего около 600 ракет-перехватчиков к системам Patriot. При этом в первые дни войны в Иране страны Ближнего Востока израсходовали уже более 800 ракет Patriot.

