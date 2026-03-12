Рассказываем, какие сорта огурцов лучше сажать в Украине и почему эксперты отдают предпочтение гибридам.

Каждый огородник мечтает о щедром урожае огурцов, которые не болеют. Мы спросили у эксперта, какие сорта огурцов самые лучшие, чем сортовые отличаются от гибридных и что нужно делать, чтобы собирать урожай каждый день.

Какие сорта огурцов самые урожайные

Как рассказала в комментарии УНИАН кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Дацько, огородникам лучше выбирать не сорта, а гибриды огурцов. Она объяснила, чем гибриды отличаются от сортов и почему именно их чаще советуют выбирать:

гибриды имеют значительно более высокую урожайность;

лучше переносят стрессовые условия;

отличаются большей устойчивостью к болезням, чего может не наблюдаться у сортовых видов.

Кроме того, такие огурчики, как правило, не имеют горечи.

Видео дня

"Из собственного опыта я предпочитаю патенокарпические (самоопыляемые - УНИАН) гибриды, чем пчелоопыляемые", - отмечает эксперт.

По ее словам, огурцы относятся к культурам, которые очень требовательны к качеству почвы. Для хорошего роста и формирования урожая им нужны:

плодородная почва с высоким содержанием органических веществ;

нейтральная почва;

почва, которая хорошо пропускает воду и воздух, поскольку это обеспечивает нормальное развитие корневой системы и помогает растению получать необходимые питательные вещества.

"Уплотненные почвы с малым содержанием органического вещества, с щелочной реакцией почвенного раствора (рН более 7), с повышенным содержанием легкорастворимых солей не подходят для выращивания огурцов", - отмечает Дацько.

Какие сорта огурцов лучше сажать в открытый грунт и теплицу

Многие огородники, как опытные, так и начинающие, часто задаются вопросом - какие сорта огурцов подходят для открытого грунта, а какие - для теплицы. Ученая советует обратить внимание на такие гибриды огурцов:

Амур F1;

Артист F1;

Кибрия F1;

Каприкорн F1;

Маша F1;

Эколь F1;

Бьорн F1;

Нибори F1;

Директор F1;

Чайковский F1;

СВ 4097 F1;

Аваланж F1 и другие.

"Мои любимые - салатный тип "Зозуля", а именно - пчелоопыляемый гибрид Салим F1", - добавляет эксперт.

Но выбор гибрида - это еще не залог богатого урожая. В этом деле также важен правильный уход, подчеркивает специалист:

Гибриды огурцов не могут быть неприхотливыми. Я их называю "дойными коровками" - если хорошо подкормишь (органическими и минеральными удобрениями), а также ежедневно напоишь (огурцы поливают как минимум раз в день, потому что они на 96% состоят из воды), то и действительно будет отдача по урожайности.

Еще один важный момент, по ее словам, касается гибридов огурцов с букетным (или пучковым) плодоношением. У таких сортов в одном узле формируется сразу несколько маленьких огурцов. Так вот: часто огородники замечают, что часть из сформированных плодов начинает засыхать и опадать.

Чаще всего это связано с тем, что такие огурцы относятся к "интенсивному типу" - то есть, они имеют очень высокий потенциал урожайности и нуждаются в достаточном количестве воды и питательных веществ. Если растениям не хватает полива или подкормки, они просто не могут "выкормить" все завязанные плоды - в результате часть маленьких огурчиков засыхает и опадает.

Чтобы получить как можно больший урожай, эксперт советует:

Важно делать выборку зеленцов раз в день, а в пик плодоношения - дважды в день. Чем больше собираешь маленьких плодов, тем больше идет стимуляция растения на образование новых. Если же огурцы собирать редко, то растение больше отдает силы на ранее сформированные завязи, чем на новые.

Какие сорта огурцов лучше для консервирования, а из каких лучше делать салаты

Если говорить о том, какие сорта огурцов для засолки и консервирования лучше всего брать, то специалист советует обратить внимание на короткие плоды с плотной, упругой мякотью.

У таких огурцов обычно мелкие семена, поэтому они остаются хрустящими после засолки. Также важным признаком является кожица - она должна быть бугристой, с выраженными шипами - они хорошо впитывают рассол или маринад и сохраняют хрустящую текстуру.

Для свежих салатов больше подходят более длинные плоды с тонкой, нежной кожурой. Их мякоть сочная и мягкая, благодаря чему они имеют более свежий вкус и хорошо сочетаются с другими овощами в салатах.

Ранее мы также рассказывали, почему вытягивается рассада огурцов и что с ней делать.

справка Людмила Дацько учёная, агроном Людмила Дацько - кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, владелица интернет-магазина Садиба семена.

Вас также могут заинтересовать новости: