Цымбалюк резко высказался о детях и романе с известной актрисой

"Холостяк" заявил, при каком условии будет показывать человека, с которым он вместе.

Украинский актер Тарас Цымбалюк отказался комментировать, что происходит у него в личной жизни, но и при этом дал понять, что в каких-либо надежных и стабильных отношениях он не состоит.

В программе "Тур зірками" герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" признался, что еще не задумывался о детях, заявив:

"Наверное, потому что нет отношений и той стадии, чтобы логично эта тема как-то гармонично вписалась в мою жизнь. Как-то так. Если бы я хотел детей, наверное, они бы у меня уже были".

При этом Цымбалюк также отреагировал на слухи о романе с бывшей девушкой, актрисой Еленой Светлицкой.

"Не хочу это комментировать. Я в принципе не хочу комментировать, что происходит у меня в личной жизни, - сказал актер и добавил: Я хочу комментировать это тогда, когда оно, знаешь, перерастет во что-то длительное, надежное, стабильное. Тогда я буду подсвечивать, что происходит у меня в личной жизни, и показывать человека, с которым я вместе".

Напомним, ранее Елена Светлицкая наконец ответила на вопрос о романе с Тарасом Цымбалюком. Пару не раз видели вместе.

