Китаец пытался вывезти из Кении более 2000 живых редких муравьев

Мужчина упаковал часть муравьев в пробирки, а остальных спрятал в рулонах бумажных салфеток.

Гражданина Китая задержали в главном аэропорту Кении по обвинению в попытке вывезти из страны более 2000 муравьев-жнецов. Об этом пишет BBC со ссылкой на Кенийскую службу охраны дикой природы (KWS).

По данным местных правоохранителей, гражданин Китая Чжан Кэцюнь был задержан во время проверки безопасности в международном аэропорту Джомо Кениата в Найроби. В его багаже обнаружили большую партию живых муравьев-жнецов.

Задержанный не признал свою вину, но следователи заявили в суде, что он связан с сетью по незаконной торговле муравьями, которая была ликвидирована в Кении в прошлом году. Муравьи находятся под защитой международных договоров о биологическом разнообразии, и их торговля строго регулируется.

Отмечается, что 11 марта государственный прокурор сообщил суду, что Чжан упаковал часть муравьев в пробирки, а остальных спрятал в рулонах бумажных салфеток. Всего в личном багаже мужчины было обнаружено 2248 муравьев-жнецов.

Высокопоставленный сотрудник KWS Дункан Джума сообщил журналистам, что ожидаются новые аресты. По его словам, следователи расширяют расследование на другие кенийские города, где, вероятно, продолжается контрабанда муравьев.

Джума также рассказал журналистам, что четверо других подозреваемых уже признали свою вину после ареста в ходе операции. Они заявили в суде, что собирали муравьев в качестве хобби и не считали это незаконным.

Следователи теперь предполагают, что Чжан был организатором этой преступной группировки, но, по-видимому, в прошлом году сбежал из Кении, используя другой паспорт. 11 марта суд разрешил прокурорам задержать его на пять дней, чтобы детективы могли провести дальнейшее расследование.

В издании отметили, что в 2025 году KWS предупредила о растущем спросе на Messor cephalotes (крупнейший известный вид муравьев-жнецов в мире) в Европе и Азии, где коллекционеры держат их в качестве домашних животных.

Поляк пытался вывезти из Украины экзотических животных

Напомним, что в 2025 году 7 пограничный Карпатский отряд сообщил, что гражданин Польши пытался незаконно вывезти из Украины лемуров и экзотических птиц. Микроавтобус Mercedes остановили в пункте пропуска "Грушев" и отправили на углубленный осмотр. Выяснилось, что водитель не имел никаких документов для транспортировки животных и птиц.

Отмечается, что иностранец предложил пограничнику взятку в размере 1900 долларов и 100 евро, однако тот отказался.

