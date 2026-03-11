Часть вчера зашла: Зеленский подтвердил получение ракет к Patriot

Часть из обещанного пакета помощи поступила вчера, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время последнего заседания в формате "Рамштайн" Украина договорилась с партнерами о передаче 35 ракет для Patriot.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства добавил, что речь идет именно о боеприпасах PAC-3.

"Это было не от одной страны, от нескольких стран. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели больше, получилось как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла", – сообщил президент.

Видео дня

ПВО для Украины: что известно

Ранее в ЕС сообщили, что Украина во время зимних обстрелов РФ израсходовала около 700 ракет-перехватчиков, выпускаемых из систем ПВО Patriot. Как отметил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, это количество "примерно соответствует количеству ракет, которые американские производители способны производить за год".

Между тем Bloomberg отметил, что Украине может грозить дефицит ракет к Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Издание писало, что на фоне активных обстрелов Ирана, США и их союзники выпустили более 1000 перехватчиков PAC-3. И это вызвало дефицит поставок во всем мире и усилило опасения по поводу того, как быстро их можно будет заменить.

В то же время президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина имеет специалистов и наработанные технологии для производства противоракетных ракет на своей территории. По его словам, для этого не хватает только лицензии от США на такое вооружение.

Вас также могут заинтересовать новости: