Как избавиться от травы на клумбе навсегда: эксперты перечислили все способы

Удаление травы из цветников – это непрерывный процесс, но есть способы, как забыть о ней навсегда.

Трава может не расти на газоне, но нередко она появляется в цветниках. Она быстро распространяется в цветниках, похищая питательные вещества и воду. Даже после удаления видимых стеблей она может оставить после себя семена или разветвленную корневую систему и вернуться с удвоенной силой, пишет Southern Living.

Издание отмечает, что удаление травы из цветников – это непрерывный процесс. Однако можно добиться большего успеха в борьбе с ней, если предотвращать ее распространение.

Перечислены органические методы, которые помогут предотвратить появление и истребить траву в клумбах, при этом другие растения не будут повреждены:

1. Уксус

Для достижения наилучшего эффекта используйте очищающий уксус, который намного сильнее яблочного или дистиллированного белого уксуса. Распыляйте неразбавленный уксус непосредственно на траву, стараясь не попасть на другие растения.

Издание отмечает, что уксус наиболее эффективен для молодых побегов травы и нежных широколиственных сорняков. Однако, поскольку он не убивает корни, следует повторять обработку, когда трава снова появляется, а также после дождя или полива, поскольку они разбавляют эффективность уксуса.

2. Кипяток

Нагрейте чайник и, осторожно, чтобы не задеть другие растения, облийте кипятком сорняк. Это уничтожит корневую систему сорняка.

3. Солнечная энергия

Накройте участок слоем прозрачного пластикового покрытия. Тепло солнечного света уничтожит траву и корни. Траву и корни можно затем выгребать после обработки почвы и перед посадкой цветов.

Издание отмечает, что также существуют и химические методы уничтожения травы на цветниках. Полки садовых центров заполнены средствами для уничтожения травы, в большинстве случаев, это спреи. Их следует разбавлять водой и наносить с помощью садового опрыскивателя.

Стоит знать, что гербициды не являются селективными, то есть они уничтожают не только траву, но и петунии, лилии и эхинацею.

Еще одним действенным методом является добавление окантовки или физического барьера между цветником и газоном. Прежде чем выбрать окантовку, с помощью острой садовой лопаты с прямыми краями сделайте прямой срез в земле вдоль линии цветника. Затем сделайте срез под углом 45 градусов от цветника до первого среза, чтобы образовать траншею, которая разрежет корневую систему соседней травы.

В то же время, в статье указывается, что наиболее эффективным методом избавиться от травы и ее корней является удаление травы руками. Используйте садовую лопатку или мотыгу, чтобы разрыхлить почву, чтобы вы могли вырвать траву вместе с корнями. Если в почве останутся мелкие корешки, трава снова появится.

