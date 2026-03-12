Телефон медленно заряжается: в чем причина, даже если у вас быстрая зарядка

В большинстве ситуаций проблему можно решить довольно просто:

Многие современные смартфоны поддерживают технологии быстрой зарядки, однако пользователи нередко замечают, что батарея все равно пополняется слишком медленно. Даже если вы используете мощный адаптер, на скорость зарядки могут влиять сразу несколько факторов, пишет BGR.

Новые iPhone 17 с мощностью 40 Вт и Samsung S26 Ultra с 60 Вт знаменуют значительное ускорение зарядки флагманов в 2026-ом году. Если раньше на полную зарядку требовалось 2-2.5 часа, то сегодня новые адаптеры обеспечивают до 100% заряда примерно за 90 минут.

Но иногда реальность отличается: даже с мощным адаптером устройство может медленно заряжаться, и причин этому может быть множество. Многие из них можно диагностировать и исправить.

Почему телефон медленно заряжается на быстрой зарядке

Звучит банально, но одной из самых распространенных причин является использование некачественных или несовместимых аксессуаров. Даже если ваше зарядное устройство поддерживает быструю зарядку, кабель может не передавать достаточную мощность.

Дешевые или старые провода обычно не поддерживают нужные стандарты (USB‑PD, Quick Charge), из-за чего телефон заряжается заметно медленнее, чем должен.

Иногда проблема кроется в самом разъеме телефона. Со временем в порт зарядки может попасть пыль, ворсинки из карманов или мелкий мусор. Это ухудшает контакт кабеля и снижает эффективность передачи энергии. В таких случаях аккуратная очистка разъема часто помогает восстановить нормальную скорость зарядки.

Температура устройства также играет немаловажную роль. Когда смартфон перегревается, например, если он находится на солнце или используется во время зарядки, система автоматически снижает мощность питания, чтобы защитить батарею. В результате зарядка становится медленнее.

Наконец, причиной может быть износ батареи. Со временем аккумуляторы теряют емкость и эффективность, а система управления питанием начинает ограничивать скорость зарядки, чтобы продлить срок службы компонента. В таком случае единственным решением может стать замена батареи.

В большинстве ситуаций проблему можно решить довольно просто: использовать качественный кабель и адаптер, проверить чистоту порта, избегать перегрева и не нагружать девайс во время зарядки. Это позволит смартфону снова заряжаться на максимальной скорости, предусмотренной производителем.

