Осуждает ли вас собака: ветеринары объяснили 7 распространенных видов поведения животного

Понять, что думает ваша собака, и знать, что на самом деле означает ее поведение, может быть сложно.

Когда вы замечаете, что ваша собака смотрит на вас после того, как вы совершили ошибку, легко посмеяться над этим, считая, что вы просто параноик. Но когда вы заметите это снова, вы можете задуматься, не судит ли вас ваша собака, пишет Parade Pets.

Издание поделилось, что понять, что думает ваша собака, и знать, что на самом деле означает ее поведение, может быть сложно, поскольку собаки обычно общаются со своими хозяевами с помощью языка тела.

В то же время, понять свою собаку не невозможно. Вы просто должны уметь распознавать тонкие сигналы собаки, такие как ее привычки и поведение.

Видео дня

Ветеринары собрали 7 признаков того, что ваша собака может тайно судить вас:

1. Они следят за вашими движениями

Одним из признаков того, что ваша собака вас оценивает, является то, что она постоянно за вами наблюдает или следует за вами. Издание добавляет, что когда собака следит за всем, что вы делаете, легко почувствовать себя неловко.

"Собаки – прекрасные наблюдатели. Если ваша собака следит за каждым вашим движением, обычно это потому, что вы интересны, непредсказуемы или, возможно, собираетесь сделать что-то, что имеет для нее значение", – пояснила ветеринар Нита Васудеван.

2. Они смотрят на вас косо

"Взгляд скоса часто может свидетельствовать о неуверенности, легком стрессе или бдительности, что может выглядеть как осуждение", – отметила Васудеван.

В то же время эксперт по вопросам здоровья и поведения животных Эрин Аскеланд добавила, что собаки используют тонкий собачий языковой код и мимику для общения, и то, что нам кажется дерзостью, обычно является лишь вежливыми сигналами ее поведения.

3. Они зевают, когда вы разговариваете

"Зевки у собак не всегда означают усталость и могут случаться даже тогда, когда собака испытывает легкий стресс или даже растерянность", - отметила ветеринар.

В статье говорится, что это легко интерпретировать как забавный или тонкий сигнал поведения собаки, который кажется осуждающим взглядом.

4. Они резко вздыхают

Как и люди, собаки тоже вздыхают. Можно расценить эту привычку как осуждение, если в этот момент вы сделали что-то не так на глазах четвероногого друга.

"Вздохи собаки обычно являются эмоциональным освобождением. Они могут означать удовлетворение или легкое разочарование, например, когда поводок возвращается на крючок, а не к двери", - пояснила Васудеван.

Эксперт по поведению животных отметила, что этот знак также может быть "перезагрузкой" для вашей собаки.

5. Они не признают вас

"Когда собака игнорирует вас, она может быть перевозбужденной, уставшей, сосредоточенной на чем-то другом или просто предпочитает отдых, а не взаимодействие", - делится ветеринар.

Издание подчеркнуло, что это лишь еще один пример тонких сигналов поведения собаки, которые можно ошибочно воспринять как осуждение, но на самом деле это нормальные сигналы собачьей коммуникации.

6. Они просто смотрят на вас

Безразличное, незаинтересованное выражение лица не вызывает приятных ощущений и может казаться признаком того, что собака осуждает вас или оценивает ваши действия.

По словам Васудевана, это не всегда так, поскольку собаки очень быстро учатся на подсказках и в этот момент, вероятно, животное ждет каких-то указаний от хозяина.

7. Они наклоняют голову

Может показаться смешным, когда ваша собака смотрит на вас и наклоняет голову после того, как вы продемонстрировали новую прическу или выполнили несколько танцевальных движений. Кроме того, может показаться, что собака в этот момент выражает свое суждение о вас.

Однако ветеринар объясняет, что собака наклоняет голову, когда пытается обработать звуки, слова или тон.

"Они регулируют положение ушей, чтобы лучше вас понять, и это может свидетельствовать о более активном слушании", – отметила Васудеван.

Другие новости о поведении собак

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты объяснили, что означает, когда собака сидит спиной к хозяину.

Также мы писали, что исследование показало, что собаки незаметно влияют на качество воздуха, которым люди дышат в своих домах.

Вас также могут заинтересовать новости: