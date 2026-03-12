Звезда Голливуда Дуэйн Джонсон обратился к украинским военным (видео)

Актер слышал о том, что командир одного из подразделений является его поклонником.

Известный голливудский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон обратился к военным из рядов 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видео обнародовали на странице 425-го ОШП ВСУ в Facebook. На видео звезда фильмов поддержал украинских защитников и обратился к командиру подразделения Юрию "Скале" Гаркавому.

Актер отметил, что слышал о том, что командир является его фанатом, и выразил ему поддержку.

"От одного "Скалы" к другому. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что закончил тренировку и считаю уместным отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат, и это честь для меня", – сказал Дуэйн Джонсон.

Он поблагодарил украинского командира за лидерство и поддержал защитников.

"Я также знаю, что ты командуешь своими солдатами, и я посылаю тебе силу и поддержку. Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя – Скала", – добавил актер.

Он также отметил, что однажды хотел бы потренироваться с украинским командиром в своем зале.

"Я ценю тебя. И передай всем ребятам мои наилучшие пожелания. Будь сильным. И, как говорит мой хороший друг, сражайся отчаянно", – резюмировал Дуэйн "Скала" Джонсон.

Как мировые звезды поддерживают Украину

Известный писатель Стивен Кинг трогательно обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, призвав их оставаться сильными. Он был одним из первых деятелей, кто публично осудил российскую агрессию в 2022 году.

Британский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" Иэн Маккеллен, известный ролями в "Властелине колец" и "Людях Х", зачитал стихотворение украинского военного по имени Артур Дронь.

