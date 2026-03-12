Мужчина рискнул купить брошенный контейнер мультимиллионера и нашел 'сокровище' (видео)

Житель Джорджии сорвал джекпот стоимостью в десятки тысяч долларов.

То, что начиналось как рискованная авантюра за 5 тысяч долларов, превратилось в находку всей жизни. Популярный ютубер из Джорджии по имени Гаррисон приобрел заброшенный контейнер мультимиллионера и нашел там "настоящее золото" современной культуры, пишет издание Supercarblondie.

Мужчина решил рискнуть суммой в $5,373, чтобы выкупить на аукционе контейнер компании PODS. Его зацепили лишь несколько деталей в описании: упоминания о скейт-бордах Supreme и фигурках Bearbrick. Интуиция подсказала - владелец мог быть серьезным коллекционером с дорогим вкусом.

Гонка со временем и первые находки

Приключение началось с напряжения. Гаррисон имел ограниченное время на разгрузку, иначе он потерял бы еще и депозит в $350. Но как только дверь контейнера открылась, стало понятно - это "золотая жила" для перекупщика. Хранилище было забито коробками от пола до потолка.

Видео дня

Первым настоящим шоком стал дизайнерский ковер Virgil Off-White, рыночная стоимость которого достигает $2,500. Но это был только разминка.

"Настоящее золото" среди коробок

Когда команда начала открывать пакеты, находки посыпались как из рога изобилия. Там были коллекционные плюшевые изделия от Takashi Murakami и KAWS. Только одна такая коробка могла полностью окупить стоимость всего аукциона. Редкие бутылки шампанского, премиальный виски и винтажные пластинки. Огромная коллекция кроссовок, среди которых Jordans от Off-White, легендарные Chicago 1s, Travis Scott 4s, Yeezy, обувь от Balenciaga и Gucci. Большинство пар выглядели почти неиспользованными или совсем новыми.

Отдельной жемчужиной стали блестящие золотые Jordans, которые покупатель назвал "настоящим золотом" этой находки.

На момент завершения видео, когда было разобрано только половина контейнера, счетчик стоимости найденных вещей уже пересек отметку в $38,000. Учитывая, что впереди еще множество неоткрытых коробок, финальная сумма может оказаться космической.

Неожиданные находки

Ранее УНИАН писал, что мужчина, откликнувшийся на объявление о бесплатной лодке, получил вместо нее 15-метровую заброшенную яхту. Судно простояло без дела 15 лет, поэтому его интерьер сохранил кухню и спальни, однако сильно пострадал от плесени и запустения. Проблемы начались уже во время эвакуации, поскольку обычный пикап не смог сдвинуть с места гигантскую находку, и пришлось привлекать спецтехнику. Хотя сама яхта досталась владельцу даром, ее дальнейшее восстановление обещает быть чрезвычайно сложным и дорогостоящим проектом.

Вас также могут заинтересовать новости: