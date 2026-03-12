У россиян значительно исчерпываются запасы ПВО - выкупают даже старые системы, - эксперт

Проблемы врага открывают для Сил обороны новые возможности, считает эксперт.

Россияне из-за высокой интенсивности украинских ударов тратят больше зенитных ракет, чем успевает производить. Это вынудило врага выкупать свои же старые системы ПВО у партнеров. Об этом заявил обозреватель портала Militarnyi Вадим Кушниров в эфире "КИЕВ24".

"Есть достаточно явные признаки того, что средства противовоздушной обороны врага постепенно исчерпываются. Подобные сигналы поступали еще в прошлом году", - рассказал он.

Кушниров отметил, что у россиян критическая ситуация сложилась даже с комплексами С-400. По его словам, дефицит средств ПВО заставит РФ в скором времени выбирать, какие именно стратегические объекты защищать.

Обозреватель подчеркнул, что проблемы врага открывают для Сил обороны новые возможности для еще более эффективного уничтожения логистики и военных заводов на территории России.

Украина массированно "выносит" российские средства ПВО на юге

Ранее глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что с начала марта Украина ведет системную работу по нанесению ударов по российским средствам радиолокационного обнаружения и радиолокационного наблюдения. Он отметил, что качество этих ударов не позволяет РФ восстановить свои возможности.

Эксперт подчеркнул, что это именно те средства, с помощью которых россияне осуществляют контроль над небом не только юга Украины и Крыма, но и всего Черноморского региона.

