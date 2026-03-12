В США партизанским путем устанавливают солнечные панели: почему приходится это делать тайно

В отличие от Украины, в США от штата к штату различаются законы в отношении солнечной энергетики, а в некоторых из них вообще не знают, как регулировать эту отрасль.

На фоне энергетического кризиса и подорожания электричества жители США начали массово устанавливать портативные солнечные панели на балконах, чтобы остановить неконтролируемый рост расходов. Эти самодельные системы работают по принципу "включи в розетку" и очень просты в использовании. Однако иногда приходится действовать тайно из-за неоднозначности законодательства США, информирует портал SlashGear.

Балконные солнечные панели стали идеальным решением для тех граждан США, которым трудно оплачивать счета за электроснабжение. На рынке есть готовые наборы из двух или четырех модулей. Достаточно просто выставить их на солнечную сторону квартиры. Причем есть как панели производства США, так и китайские аналоги - все на ваше усмотрение и кошелек.

В материале портала отмечается, что балконная солнечная панель дает экономию от 100 долларов в год до 50 долларов ежемесячно. Все зависит от штата и количества солнечных дней. Эти цифры привлекают и владельцев домов, и арендаторов квартир.

Компактный комплект выдает от 200 до 800 ватт. Этого хватает для работы освещения, зарядки гаджетов и вентиляторов. Некоторые установки спокойно "тянут" современный холодильник. Стоимость оборудования демократична (для США, - ред.): комплект стоит от нескольких сотен до тысячи долларов.

Юридическая "серая зона" и немецкий опыт

SlashGear пишет, что сейчас США только догоняют Европу. Например, в Германии по состоянию на 2025 год работает до 4 миллионов таких установок. Но в Америке ситуация сложнее из-за отсутствия или сложности местных законов. По состоянию на 2026 год четкие правила игры существуют только в штате Юта - тамошний законопроект Палаты представителей №340 официально разрешил небольшие солнечные системы, а владельцев освободили от платы за подключение.

В других штатах энергокомпании часто штрафуют клиентов за "самодеятельность", потому что хотят контролировать каждый ватт. Однако Калифорния и Нью-Йорк уже готовят законы, чтобы легализовать балконные панели.

Интересные новости об альтернативной энергетике

Украинские эксперты сообщили УНИАН об упрощении требований по установке солнечных панелей на балконах или фасадах многоэтажных домов. Согласно нынешним нормам, монтаж таких станций не требует специальных разрешений и осуществляется на основании отчета о техническом обследовании здания.

Также появился удивительный прибор, который может заменить собой солнечные панели и непрерывно генерирует энергию из окружающего воздуха. Ученые разработали чрезвычайно тонкое устройство на основе ткани, поглощающей энергию из воздуха для производства электричества. Кроме того, оно также генерирует электроэнергию из влаги и тепла в воздухе.

А канадский стартап Aurea Technologies представил портативную ветряную турбину Shine 2.0, которую тоже хотят позиционировать как потенциальную альтернативу солнечным панелям. Мощность одной турбины составляет до 50 Вт, а встроенная батарея сохраняет всю накопленную энергию.

