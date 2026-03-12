После отключения терминалов Starlink для РФ трафик резко упал: какова сейчас ситуация

Трафик Starlink после отключения так и не вернулся к прежнему уровню.

После того, как компания SpaceX отключила свои терминалы на оккупированных территориях Украины, трафик спутниковой связи Starlink упал примерно на 75%, сообщает руководитель аналитического отдела IT-компании Doug Madory в соцсети Х.

Эту информацию также подтверждает и статистика Cloudflare. Отмечается, что трафик Starlink резко упал 4 февраля и в тот же день об этом массово начали писать российские военные блогеры.

Они писали, что перебои коснулись обеих сторон. Однако украинские военные сообщали только о незначительных перебоях у "некоторых пользователей".

Как отмечает портал Милитарный, после этого трафик Starlink в среднем составлял около 25-30% от предыдущих показателей и до прежнего уровня он так и не вернулся.

Как добавляет издание, это может свидетельствовать о том, что Россия не смогла найти способ обойти блокировку со стороны SpaceX.

Аналитики поделились, что в российских подразделениях, которые использовали Starlink, начало расти количество погибших связистов. Также враг с февраля этого года стал прокладывать дополнительные линии связи, по которым наносили удары украинские беспилотники.

Примечательно, что российские войска активно использовали Starlink для связи с начала полномасштабной войны. Они устанавливали терминалы на беспилотники, которые были способны беспрепятственно залетать в украинский тыл.

По данным издания, в августе прошлого года компания SpaceX ограничила использование спутникового интернета Starlink на транспорте в Украине. Впоследствии Кабинет министров Украины принял постановление о введении "белого списка" для терминалов спутниковой связи Starlink.

Чтобы подтвердить гражданское устройство, владельцу достаточно одного визита в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Что касается военных, то им не нужно идти в ЦПАУ, поскольку для них уже работает специальный защищенный канал через систему DELTA.

Блокировка Starlink: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главного сержанта 93-й ОМБр "Стоход" Виталия Пясецкого, российские оккупанты в последнее время уменьшили свою активность в районе Константиновки. Пясецкий объяснил, что это может быть связано с отключением Starlink россиянам. Он отметил, что враг использует в этом районе одну и ту же тактику уже в течение года. Ее суть заключается в том, что россияне пытаются просочиться через позиции Сил обороны, накапливаться и пытаться дальше наступать.

Также мы писали, что военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман объяснил, что отключение Starlink значительно снизило качество боевых действий россиян, но количество штурмов не уменьшилось. Гетьман считает, что армия России не имеет полноценной альтернативы системе Starlink, это негативно влияет на ее способность вести сетецентрическую войну. Поэтому, по словам военного эксперта, они вынуждены возвращаться к примитивным методам – рациям или телефонным кабелям. Гетьман отметил, что кто-то над этим смеется, но это наиболее защищенная и удобная связь.

