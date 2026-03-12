Украинские зенитные дроны хочет купить крупнейшая нефтяная компания мира, - WSJ

Saudi Aramco ведет переговоры с украинскими оружейниками напрямую, в обход собственного правительства.

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco ведет прямые переговоры с украинскими производителями о закупке зенитных дронов для защиты нефтяных месторождений от атак "Шахедов". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По словам осведомленных собеседников, компания спешит заключить прямое соглашение с украинцами раньше, чем это сделает собственно правительство Саудовской Аравии и другие страны региона, в частности Катар. Сообщается, что Aramco ведет переговоры, в частности, с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets ("Дикі шершні"), которые производят дроны-перехватчики.

Сообщается, что правительство Саудовской Аравии ведет переговоры с Украиной не только о покупке дронов. Саудовские чиновники обсуждали с украинской компанией Phantom Defense возможность закупки украинских систем радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам, говорят источники.

Видео дня

Как отмечает The Wall Street Journal, в конце прошлой недели нефтяное месторождение Berri, которое разрабатывает Aramco, атаковали дроны, вероятно, иранского происхождения. И это был лишь один эпизод из серии подобных атак на нефтяную инфраструктуру региона с начала ирано-американской войны.

Справка УНИАН. Saudi Aramco – это крупнейшая в мире интегрированная энергетическая и химическая компания, принадлежащая правительству Саудовской Аравии. Aramco владеет крупнейшими в мире доказанными запасами нефти (около 247,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента по состоянию на конец 2025 года) и является лидером по объемам ежедневной добычи нефти – более 10 млн баррелей в день. Aramco играет ключевую роль в экономике Саудовской Аравии, обеспечивая значительную часть доходов государства.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым и что Иран не отступит в конфликте с США и Израилем. Он также предупредил о возможности открытия новых фронтов, если боевые действия будут продолжаться.

Между тем западные СМИ предупреждают, что Иран еще не применил потенциально самое опасное для мировой экономики оружие – морские мины. Если насытить ими Ормузский пролив, экспорт нефти с Ближнего Востока практически остановится.

Вас также могут заинтересовать новости: