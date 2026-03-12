Новый кэшбэк – почти диверсия, самые бедные оплатят топливо для крутых авто, - эксперт

По словам экономиста, деньги пойдут на популизм.

Новый правительственный пакет поддержки для людей, который включает, в частности, кэшбэк на топливо, является неэффективным с экономической точки зрения, ведь предполагает, что, фактически, налогоплательщики, включая самых бедных, начнут скидываться на бензин для всех автомобилистов. Такое мнение высказал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в Facebook.

"Правительство будет субсидировать топливо владельцам многолитровых тачек. В мирное время это было бы глупо. Сейчас, во время войны, это почти диверсия", - отмечает экономист.

Вышлинский добавил, что деньги на такую компенсацию могут брать из резервного фонда бюджета, который в военное время предназначен для непредвиденных расходов, например, восстановления критической инфраструктуры после атак.

Он обращает внимание, что в других странах правительства реагируют на скачки цен на топливо призывами ограничивать использование частных автомобилей, чтобы уменьшить спрос на топливо.

Комментируя другую правительственную инициативу - выплаты по 1500 грн для 13 миллионов пенсионеров и других уязвимых категорий, эксперт посчитал, что она будет еще дороже для бюджета и обойдется налогоплательщикам примерно в 20 млрд грн, которые, по мнению эксперта, можно было бы потратить на более приоритетные нужды.

"Во время войны эти средства могли бы пойти на зарплаты военным, вооружение, восстановление критической инфраструктуры, но пойдут на популизм", - подытожил он.

Украинцы смогут получить кэшбэк за топливо - что известно

12 марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинцы смогут получить кэшбэк за топливо. По ее словам, заправляясь на АЗС, граждане смогут получить от государства: 15% кэшбэка на дизельное топливо, 10% кэшбэка на бензин и 5% кэшбэка на автогаз. Кэшбэк на топливо будет действовать до 1 мая.

Между тем, правительства некоторых стран, для борьбы с нефтяным кризисом, призывают граждан меньше пользоваться собственным авто. В частности, с таким предложением выступил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард. В Великобритании автомобильные организации советуют водителям изменить стиль вождения, чтобы уменьшить расход топлива. А правительство Филиппин ввело в некоторых государственных учреждениях временную четырехдневную рабочую неделю, чтобы уменьшить потребление энергоресурсов.

