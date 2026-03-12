В Украине существенно вырастут стипендии: сколько будут платить студентам с 1 сентября

Средства теперь будут получать и студенты частных вузов.

С 1 сентября 2026 года в Украине существенно вырастут стипендии для студентов. Получать их теперь смогут и соискатели образования из частных университетов, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"В ответ на запросы студентов правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных высших учебных заведений, которые также обучаются за счет государственного заказа. Уже с 1 сентября этого года им будут начислять академические стипендии в размере не менее 4000 грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с выплатами 2025 года.

Средства на повышение стипендий предусмотрены бюджетными назначениями МОН на 2026 год, подчеркнула Свириденко.

Образование в Украине – другие новости

Стипендия курсантов высших военных учебных заведений на первом курсе составляет около 10 000 гривень в месяц и может повышаться до более 22 тысяч гривень. В Минобороны объясняли, что во время обучения курсанты вуза получают также ряд социальных гарантий.

Напомним, 5 марта в Украине стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ). Она продлится до 2 апреля 2026 года. Отметим, что основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня, а дополнительная – с 17 по 24 июля.

