Китай мог заинтересоваться российскими вертолетами Ка-52: в СМИ появился документ

Иностранный заказчик интересовался у российского производителя вертолетов изготовлением 48 Ка-52.

Документы, распространяемые в социальных сетях, свидетельствуют о том, что российский вертолетный завод "Прогресс" мог оценивать возможность производства ударных вертолетов Ка-52М для иностранного заказчика, сообщает Defence Blog.

Издание отмечает, что в сети было выдвинуто предположение, что потенциальный интерес к Ка-52М проявил Китай.

Как подчеркивается в статье, документы не были независимо проверены, но, судя по всему, это внутренняя корреспонденция Арсеновского авиационного завода "Прогресс", который является российским производителем боевых вертолетов Ка-52.

Примечательно, что в документе лишь упоминается иностранный заказчик, обозначенный кодом "156".

"Если эти документы являются подлинными, то они свидетельствуют о том, что представители российской оборонной промышленности оценивали графики производства, поставки комплектующих и ценообразования для потенциальной экспортной партии вертолетов", - объясняет издание.

Отмечается, что в материалах описывается внутреннее общение между производителем вертолетов и Пермским пороховым заводом, российским оборонным предприятием. Оно отвечает за производство взрывных компонентов, которые используются в военных системах.

Издание отметило, что в одном из документов упоминается запрос, переданный через российского государственного экспортера оружия.

"В соответствии с запросом АО "Рособоронэкспорт" от 04.03.2022 № R7414/2-13393 о поставке в интересах иностранного заказчика "156" 48 вертолетов Ка-52М, сопутствующего оборудования и обучения, просим предоставить АО ААК "Прогресс" документы", - говорится в статье.

Кроме того, в документе есть перечень компонентов, необходимых для вертолетов. Издание отмечает, что пиротехнические заряды, такие как PZ-37, используются в аварийных системах вертолетов, в частности в механизмах катапультирования и открывания купола.

Добавляется, что в документе также есть описание стандартной структуры финансирования, используемой для экспорта российского оружия через "Рособоронэкспорт":

"В соответствии со стандартными условиями АО "Рособоронэкспорт" и иностранного заказчика "156", предусматривается следующая схема финансирования: 30% авансовый платеж от стоимости вертолетов и оборудования, поставляемых в данном году; 50% промежуточный платеж после готовности вертолетов к отгрузке; 20% окончательный платеж после приемки вертолетов на территории заказчика".

В письме речь идет о комиссионном соглашении и отдельном экспортном контракте, связанном с тем же неизвестным клиентом:

"В рамках комиссии, заключенной 18.01.2024 № VR-24-0012-04-02 на поставку вертолетов Ка-52 в интересах иностранного заказчика "156" по контракту от 08.11.2023 № R/2215674140238 (далее – Контракт) необходимо обеспечить производство 48 единиц вертолетов в 2025–2027 годах".

В документе указана просьба к поставщику предоставить оценку цен на будущее производство.

Издание отметило, что в документе часто упоминается иностранный покупатель под кодом "156", но страна, о которой идет речь, не указывается. По мнению некоторых пользователей социальных сетей, потенциальным заказчиком российских вертолетов может быть Китай, но официальные лица России или Китая не подтвердили такой запрос.

