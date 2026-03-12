Российские генералы не считаются с масштабами потерь среди личного состава, - эксперт

Враг продолжает активно использовать именно приспособленную автомобильную и другую небронированную технику.

Российские генералы, как всегда, не считаются с масштабным уровнем потерь среди подчиненного личного состава. Именно поэтому они несут значительные потери в живой силе на поле боя. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на Radio NV.

"Это говорит в первую очередь о том, что система медицинской эвакуации и медицинского обеспечения у россиян работает очень плохо. К тому же, российские генералы, как всегда, не считаются с масштабным уровнем потерь среди подчиненного личного состава. Итак, мы видим, что они буквально телами своих солдат прокладывают путь к таким желанным квадратным километрам украинской территории", - сказал он.

Также, по словам эксперта, если посмотреть на сводку украинского Генерального штаба за последнюю неделю, даже больше, то ежесуточно враг теряет более двухсот автомобилей.

То есть, как пояснил Селезнев, фактически, враг продолжает активно использовать именно приспособленную автомобильную и другую небронированную технику, что значительно повышает риск для поражения вражеской живой силы с помощью наших артиллерийских подразделений и дронов.

"Ключевой, на мой взгляд, тезис заключается в том, что враг несет кратно больше потерь именно двумя сотнями. То есть уровень раненых российских военнослужащих, которые выживают, значительно меньше уровня убитых или тех, кто нашел смерть в результате ранений на поле боя. То есть у россиян серьезная проблема, и каким образом они будут решать эту историю, мне точно неизвестно, но на самом деле это тенденция довольно обнадеживающая, потому что враг, неся безумные потери, в перспективе будет иметь достаточно ограниченные возможности для своего наступления", - считает эксперт.

Потери россиян: последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние дни заметно возросло количество пораженных артиллерийских систем РФ, и это может быть связано с несколькими факторами.

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный заявил, что возможна такая "теория заговора", что готовится какое-то наступление, то есть "целенаправленно выносят артиллерию для того, чтобы на каком-то участке дальше наступать". Но, по его мнению, это больше связано с тем, что появились новые модели дронов, которые на большое расстояние могут добираться.

Эксперт также отметил, что в этом году значительно уменьшилось количество артиллерийских обстрелов РФ. Если в прошлом году в среднем за сутки враг наносил 5200 таких ударов, то в этом году эта цифра упала до 3000.

