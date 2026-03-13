Посол США при НАТО отреагировал на вероятную поддержку Ирана со стороны России

Ранее Москва заверила Стива Уиткоффа в непричастности к конфликту на Ближнем Востоке.

На данный момент нет публичных признаков участия России в войне на стороне Ирана. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

"Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют (в войне, – ред.) вместе с иранцами", – сказал он.

Уитакер напомнил о словах спецпосланца президента США Стива Виткоффа о том, что Москва заверила его в непричастности к конфликту на Ближнем Востоке.

"Но даже если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы терпят серьезное поражение", – констатировал Витакер.

Война на Ближнем Востоке – другие новости

Обострение на Ближнем Востоке привлекло внимание к украинским технологиям. Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco ведет переговоры с украинскими производителями о закупке зенитных дронов для защиты месторождений. Диалог ведется с компаниями SkyFall и Wild Hornets ("Дикие шершни").

Между тем страна-агрессор Россия имеет свою выгоду от операции США и Израиля против Ирана. На фоне существенного роста цен на нефть каждый день войны приносит России 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет.

Если цены не продолжат расти, до конца марта российский бюджет дополнительно заработает 3,3-4,9 миллиарда долларов.

