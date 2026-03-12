Раньше НАТО: в Украине протестируют противовоздушный 'купол' нового поколения

Речь идет о комплексной системе противодействия всем типам воздушных угроз.

Итальянский оборонный концерн Leonardo работает над созданием "купола ПВО" под названием Michelangelo, способного перехватывать все типы воздушных угроз. Элементы этой системы уже в этом году планируют испытать в реальных боевых условиях на территории Украины. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на заявление генерального директора Leonardo Роберто Чинголани.

"Первый компонент купола Michelangelo… сейчас строится для наших друзей в Украине. Первое испытание состоится там в реальных условиях. Не спрашивайте меня больше… но это своего рода доказательство того, что это очень эффективный подход", – рассказал он журналистам.

Итальянский оборонный концерн позиционирует свою новую разработку как "полную возможность перехватывать, отслеживать и нейтрализовать новые угрозы во всем операционном спектре: от баллистических и гиперзвуковых угроз до массированных атак, а также низковысотных и труднообнаруживаемых угроз, таких как большие рои дронов".

По словам Чинголани, система сможет создать 10-15-километровую "мертвую зону", защищенную от атак дронов и других систем оружия.

"Этот [массив средств ПВО] можно расширять сколько угодно, если у вас есть все платформы, программное обеспечение, электроника и средства управления этими машинами", – пояснил он.

В 2027 году купол Michelangelo должен пройти тестирование на способность перехватывать баллистические ракеты. К концу 2030 года система должна достичь полной интеграции с оборонными системами НАТО и Европейского Союза.

"Мечта состоит в том, чтобы однажды у вас был полный купол, который покрывал бы всю Европу... Важно, нужно ли вам защищать 25 квадратных километров, нужно ли вам защищать Рим, который намного больше, или вы хотите защитить всю Италию", – заявил представитель компании.

Как пишет украинский аналитический проект Defense Express, скорее всего, в Украине итальянцы будут тестировать компонент "купола" Michelangelo, отвечающий за защиту от дронов, поскольку противоракетную оборону купола будут тестировать в следующем году.

Как писал УНИАН, Минобороны Украины, вероятно, уже закупает зенитные ракеты украинского производства для усиления системы ПВО на фоне постоянных российских атак. По словам руководителя Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, эти ракеты могут быть как новыми разработками, так и модернизированными советскими образцами, проходящими доработку и испытания. Вместе с ракетами ведомство закупает и зенитные комплексы, однако их происхождение не уточняется.

Также мы рассказывали, что ВСУ начали применять в прифронтовой зоне новый метод противодействия российским дронам-"ждунам" на дорогах.

