Германия готова передать Украине ракеты к Patriot, но при одном условии

В целом Украине пообещали предоставить помощь на 38 миллиардов долларов.

Германия планирует отправить в Украину дополнительные ракеты-перехватчики PAC-3, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-33").

"Германия собирается отправить 5 дополнительных перехватчиков PAC-3 в Украину, если другие страны предоставят в общей сложности 30 PAC3. Мы все знаем, что это о спасении жизней... Защита неба - это один из приоритетов нашей поддержки. Германия передала 5 из 12 систем Patriot. Мы также доставили системы IRIS-T", - сказал Писториус.

В то же время, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в целом страны-участницы Контактной группы анонсировали общую помощь Киеву на сумму 38 миллиардов долларов.

"И большая часть анонсов - это новые. Они идут как раз на системы ПВО, на дроны, на развитие дроново-штурмовых подразделений, на дипстрайки, дроны-перехватчики. То есть качество и структура помощи меняется на глазах", - отметил Федоров.

Ранее стало известно, что Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция планируют выделить полмиллиарда долларов на закупку американского вооружения для Украины по программе PURL.

Между тем Ukraine Support Tracker сообщили, что хотя помощь США для Украины и сократилась на 99% в 2025 году, однако Европа почти полностью компенсировала эти потери. Отмечается, что общий объем военной помощи Украине в 2025 году был на 13% ниже среднегодового показателя за 2022-2024 годы.

