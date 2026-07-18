Россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, – DeepState

Один из них – Родинское.

Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом в Telegram заявил мониторинговый проект DeepState, который сообщил об обновлении своей интерактивной онлайн-карты боевых действий в Украине.

"Враг продвинулся вблизи Пазено и Родинского", – говорится в сообщении, но других подробностей не приводится.

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Как известно, Пазено – это село Соледарской городской общины Бахмутского района Донецкой области, а Родинское – город Покровской городской общины Покровского района Донецкой области.

Последние продвижения врага

Как сообщал УНИАН, ранее в DeepState заявили, что российские захватчики продвигаются вблизи села Иванополье в Донецкой области. Это село входит в состав Константиновской городской общины Краматорского района.

В то же время начальник штаба 433-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Автоном" заявляет, что на юге враг практически утратил шанс на успешные инфильтрации.

Кроме того, по его словам, благодаря усилению работы средних и глубоких ударов, которые наносятся в дальний тыл российских захватчиков, снижается способность оккупантов продвигаться.

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