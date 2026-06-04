Китай построил подводную лодку уникальной конструкции: она может оказаться революционной

Главная особенность подводной лодки – отсутствие традиционной рубки.

На спутниковых снимках, сделанных на верфи Цзяннаньского судостроительного завода в Шанхае, обнаружена ранее неизвестная китайская подводная лодка, которая может оказаться одним из самых неординарных проектов подводного флота последних лет. Об этом сообщает The War Zone.

Главная особенность новой подводной лодки – отсутствие традиционной рубки, характерной практически для всех современных подводных лодок. Подобная компоновка используется очень редко. Такой выбор может свидетельствовать о попытке КНР создать принципиально новый тип высокоскоростной и малозаметной подводной платформы.

У обычных подводных лодок рубка выполняет сразу несколько функций. Речь идет о размещении перископов, установке радиолокационных и разведывательных мачт, антенн связи, шноркелей и т. д. Также она обеспечивает обзор во время движения в надводном положении.

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Отказ от рубки позволяет значительно улучшить обтекаемость корпуса. Преимуществами такого решения могут оказаться увеличение подводной скорости, повышение маневренности и снижение шумности лодки.

По оценкам аналитиков, длина новой китайской подводной лодки составляет около 120 м, а ширина – от 10 до 11 м. Это делает ее больше дизель-электрических подводных лодок и даже длиннее некоторых многоцелевых атомных подводных лодок.

Эксперты также обратили внимание на то, что подводная лодка имеет Х-образную конфигурацию рулей – решение, которое впервые появилось на китайских подводных лодках совсем недавно.

Предполагается, что оно обеспечивает преимущества по сравнению с крестообразным кормовым оперением с горизонтальными и вертикальными рулями с точки зрения маневренности.

Название корабля пока неизвестно – как и то, какими могут быть его предполагаемые задачи. По мнению специалистов, это может быть высокоскоростная атомная ударная подводная лодка нового поколения, носитель беспилотных аппаратов или испытательная платформа для перспективных технологий КНР.

Стоит сказать, что это не первый такой "эксперимент". Еще в 2019 году СМИ обнародовали фото китайской подводной лодки без традиционной рубки, на которое обратили внимание западные эксперты.

В то же время тогда речь шла о гораздо меньшей субмарине, длину которой оценили примерно в 45 м. По одной из версий, подводная лодка вообще не имела экипажа.

Какой бы ни оказалась реальная роль новых подводных лодок, их появление свидетельствует о том, что Китай активно экспериментирует с новыми концепциями подводной войны. Если проекты окажутся успешными, это может стать одним из самых радикальных изменений в конструкции подводных лодок за последние десятилетия.

В теории это может обеспечить Китаю преимущество не только над Россией, но и над США, которые сегодня обладают самыми мощными подводными лодками в мире.

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Другое направление, в которое активно вкладывается Пекин, – строительство надводных сил.

Напомним, в прошлом году ВМС Китая получили самый мощный авианосец в своей истории. Корабль под названием "Фуцзянь" стал третьим авианосцем в составе военно-морских сил КНР и первым, который был полностью спроектирован и построен в Китае.

Авианосец оснащен электромагнитными катапультами нового поколения для запуска летательных аппаратов. С его палубы уже совершали взлеты истребители J-15 и J-35, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600.

Также Китай с бешеной скоростью производит передовые эсминцы. Речь идет, в частности, о новых кораблях Type 055, спроектированных для выполнения большого количества различных задач.

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