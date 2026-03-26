Секретная подлодка США дороже флотов целых стран: никто не знает, что она делает

Подводная лодка стоимостью более 3,5 млрд долларов способна доставлять спецназовцев, проводить шпионские операции и работать с подводными кабелями.

В ВМС США вновь активизировался один из самых засекреченных кораблей флота – USS Jimmy Carter (SSN-23). После модернизации подводную лодку заметили в Тихом океане, где она, по оценкам экспертов, выполняет секретные разведывательные миссии, пишет 19FortyFive.

Дороже флота некоторых стран

Стоимость подводной лодки превышает 3,5 млрд долларов (примерно 130 млрд грн), что, по оценкам обозревателей, больше годовых военно-морских бюджетов ряда небольших государств.

Корабль является уникальной модификацией класса Seawolf и считается "подводным шпионом" благодаря специальному оборудованию и возможностям.

Главная особенность субмарины – дополнительная многофункциональная секция длиной более 30 метров, которая позволяет запускать беспилотные подводные аппараты, работать с датчиками и проводить специальные операции.

Подводная лодка также используется в качестве "корабля-носителя" для элитных подразделений.

Новейший аппарат для "морских котиков"

На борту установлен современный сухой боевой подводный аппарат (DCS), разработанный компанией Lockheed Martin. Он способен транспортировать спецназовцев в герметичной кабине на десятки километров.

Вице-президент компании Грегг Бауэр заявил:

"Подводный аппарат сухого боя имеет потенциал трансформировать подводную войну для операторов специальных операций. DCS обеспечивает безопасную секретную доставку на большие расстояния… Пассажиры прибывают на место миссии теплыми, отдохнувшими и готовыми к действию"..

Миссии, о которых не говорят

Большинство операций USS Jimmy Carter остаются засекреченными. Известно, что в 2013 году экипаж получил президентскую награду за "чрезвычайно сложную миссию".

Официально тогда заявлялось:

"Выполнены чрезвычайно сложные и тяжелые самостоятельные подводные операции, имеющие жизненно важное значение для национальной безопасности".

Эксперты предполагают, что речь идет о прослушивании подводных кабелей и других разведывательных операциях.

USS Jimmy Carter (SSN-23) – последний представитель класса Seawolf, созданного для противодействия советским подводным лодкам. Он быстрее, тише и способен погружаться глубже, чем большинство современных подводных лодок.

Названный в честь бывшего президента Джимми Картера, который сам служил подводником, корабль остается одним из важнейших инструментов подводной разведки США.

