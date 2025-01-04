Type 055 спроектирован для выполнения большого количества различных задач.

В Китае создали эскадренный миноносец типа 055 с управляемыми ракетами. Эсминец Type 055 является самым современным и мощным надводным боевым кораблем в составе ВМС КНР.

Об этом заявил журналист-фрилансер и эксперт по международным военным вопросам Бенджамин Бримелоу в своей колонке для Business Insider.

Он поделился, что Type 055 спроектирован для выполнения большого количества различных задач. Этот эсминец оснащен огромным арсеналом и передовой электроникой.

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Бримелоу отметил, что Министерство обороны США классифицирует Type 055 как крейсер.

"В зависимости от критериев, Type 055 является лучшим или вторым лучшим надводным боевым кораблем в мире", - рассказал изданию капитан ВМС США в отставке и военно-морской аналитик Крис Карлсон.

Пока ВМС США избавляются от стареющего флота крейсеров, Китай расширяет свой флот завидными темпами, подчеркнул журналист. Он добавил, что в состав ВМС КНР уже входят восемь Type 055. Еще три эсминца находятся на разных стадиях производства. По его словам, всего в Китае могут построить 16 таких кораблей.

"Я бы сказал, что Type 055 - самый способный в противокорабельной войне, но не такой способный в ПВО и ПРО, как американский DDG [Arleigh] Burke", - уточнил Карлсон.

По размерам, вооружению и предназначению Type 055 можно сравнить с крейсерами класса Ticonderoga ВМС США, отметил Бримелоу. Он напомнил, что корабли этого класса имеют длину почти 173 метра, а водоизмещение составляет около 10 000 тонн. Впервые они поступили на вооружение в 1983 году.

Ticonderoga не менее мощные корабли по сравнению с Type 055, а также имеют внушающий ракетный арсенал: два комплекта из 61 ячейки Mk 41 VLS, способных нести 122 ракеты, и две четырехтрубные пусковые установки Mk-141 на корме, добавил Бримелоу.

Журналист уверен, что Type 055 и Ticonderoga уступают только авианосцам в важности для флота среди надводных боевых кораблей. Он подчеркнул, что их развертывание тщательно контролируется.

Бримелоу заявил, что в 2021, 2022 и 2024 годах корабли Type 055 уже плавали в водах у Аляски. Например, в рамках совместного китайско-российского патрулирования.

Кроме того, ВМС США уже много лет стремятся вывести свои крейсера из эксплуатации, напомнил журналист. Он обратил внимание на то, как в 2021 году американский крейсер USS Vella Gulf прослужил всего одну неделю, прежде чем утечка топлива заставила его вернуться в порт. Вскоре были обнаружены новые механические проблемы, из-за чего корабль провел два месяца в ремонте.

Тем не менее в Конгрессе США считают, что не нужно торопиться списывать старые крейсеры из-за опасений, что они играют слишком важную роль в противостоянии Китаю, поделился журналист. Некоторые конгрессмены говорили о том, что уверены в намерениях Китая попытаться захватить Тайвань, о чем говорит наращивание производства боевых кораблей.

Бримелоу подчеркнул, что Китай производит эсминцы Type 055 такими темпами, которые немыслимы для ВМС США. Из-за этого КНР может увеличить свое превосходство в море.

Боевые корабли - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что Черноморский флот РФ получил новый ракетный корабль - "Туча" проекта 22800. Утверждается, что малый ракетно-артиллерийский корабль построили на Зеленодольском заводе.

Кроме того, в Business Insider рассказывали, что Китай уменьшает отрыв по количеству ракетных труб с ВМС США. В частности, в Пентагоне предупреждают, что скоро Китай сможет осуществлять высокоточные удары на большие расстояния со своих надводных кораблей.

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