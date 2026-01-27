В США разработали ракету, которая работает без GPS и может самостоятельно обнаружить цель

Во время полета она может зависать на 15 минут для того, чтобы самостоятельно обнаружить цель и нанести удар даже без точных координат.

В США поделились новыми деталями о турбореактивной ракете Jackal, которая способна работать автономно без GPS и связи с оператором, сообщает Army Recognition.

Американская военно-оборонная компания Northrop Grumman рассказала, что ракета создана для действий в зонах с мощным радиоэлектронным глушением. Она имеет модульную конструкцию и может запускаться с суши, моря или с воздуха.

Турбореактивная ракета Jackal развивает скорость до 600 км/ч и может поражать цели на дистанции более 100 км. Во время полета она может зависать на 15 минут для того, чтобы самостоятельно обнаружить цель и нанести удар, не имея точных координат.

Видео дня

В статье отмечается, что благодаря модульной конструкции ракету можно оснащать как обычными боевыми зарядами, так и сенсорами для проведения разведки или установить оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Известно, что ракета способна изменять маршрут в случае потери связи. Ее можно использовать в "роевой" тактике, то есть, когда несколько ракет координируют маршрут и распределяют цели между собой без прямого участия оператора.

Оружие США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что американская компания Stavatti Aerospace готова поставлять ВМС США самолет SM-39 Razor в качестве нового палубного истребителя. Указывается, что самолет должен заменить F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах. SM-39 Razor считается истребителем шестого поколения с низкой заметностью. Он оснащен двумя турбореактивными двигателями следующего поколения. Указывается, что самолет будет иметь впечатляющую скорость - около 4900 км/ч, его тактический радиус составит примерно 2220 км.

Также мы писали, что член палаты представителей республиканец Джефф Кренк обеспокоен тем, что США могут не реализовать один из самых дорогих оборонных проектов - комплекс противоракетной обороны "Золотой купол". Кренк предположил, что шанс на воплощение этой идеи есть только если будет возможность до конца 2028 года создать прототип этой системы. Он отметил, что выполнение идеи тормозит Белый дом, который до сих пор не предоставил Конгрессу проект "в том виде, чтобы Конгресс мог начать его реализацию".

Вас также могут заинтересовать новости: