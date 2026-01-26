Скорость - более 4900 км/ч: флоту США предложили удивительный истребитель

Пока это только концепт, однако в компании Stavatti Aerospace верят, что смогут реализовать задуманное.

Американская компания Stavatti Aerospace предложила ВМС США самолет SM-39 Razor в качестве нового палубного истребителя. Об этом Stavatti сообщила на своей странице в сети X.

Самолет призван заменить F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах.

SM-39 позиционируют как истребитель шестого поколения с низкой заметностью, оснащенный двумя турбореактивными двигателями следующего поколения.

Предполагается, что SM-39 будет иметь впечатляющую максимальную скорость более 4 Маха (около 4900 км/ч), а его тактический радиус составит более 1200 морских миль (около 2220 км).

Планируется, что SM-39 будут производить в одноместном (SM-39S), двухместном (SM-39T) и беспилотном (SM-39U) вариантах. Stavatti предлагает ВМС США приобрести 600 SM-39 Razor по цене 85 миллионов долларов за единицу, что в общей сложности составит 51 миллиард долларов.

Stavatti хочет производить до 200 самолетов SM-39 ежегодно и напрямую обеспечивать работой около 1600 высококвалифицированных работников в течение более 20 лет.

Концепт выглядит "революционным", в то же время специалисты обращают внимание на то, что Stavatti Aerospace известна своими крайне амбициозными и часто недостижимыми проектами.

Стоит сказать, что это небольшая частная компания, а не крупный оборонный гигант. Поэтому некоторые специалисты вообще рассматривают SM-39 Razor как бумажный проект, который используется Stavatti для того, чтобы привлечь внимание к себе и своим разработкам.

Истребители шестого поколения

Сегодня Соединенные Штаты разрабатывают и вполне реальные истребители шестого поколения, которые мы, очевидно, скоро увидим в небе.

Так, для Воздушных сил США активно создают Boeing F-47, который, как предполагается, будет иметь впечатляющие характеристики (хотя и не столь удивительные, как SM-39 Razor).

Также напомним, что Великобритания, Япония и Италия совместными усилиями создают истребитель шестого поколения Tempest, который является частью амбициозной программы GCAP (Global Combat Air Programme).

