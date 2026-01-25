США рискуют не успеть воплотить одну из самых дорогих 'золотых' идей Трампа

"Золотой купол" является инициативой американского президента Дональда Трампа, которая стартовала в начале 2025 года.

США рискуют упустить возможность реализовать один из самых дорогих оборонных проектов – комплекс противоракетной обороны"Золотой купол" (Golden Dome).

Как сообщает Defense Express, такую обеспокоенность выразил член палаты представителей республиканец Джефф Кренк, который является основателем одноименной фракции "Золотой купол".

По его мнению, эту идею удастся реализовать только в том случае, если будет возможность до конца 2028 года создать прототип этой системы. Но, по его словам, реализацию тормозит Белый дом, который якобы до сих пор не передал проект конгрессу "в том виде, чтобы Конгресс мог начать его реализацию", хотя это должно было произойти до конца прошлого года. "Это, безусловно, вызывает разочарование", - отмечает Кренк.

В издании напомнили, что "Золотой купол" является инициативой американского президента Дональда Трампа, которая стартовала в начале 2025 года. А за последние месяцы в рамках контрактов с агентством противоракетной обороны США к этой программе присоединилось более 250 компаний.

"В целом речь идет о планах заключить контракты на сумму до $151 млрд, при этом общая оценка вероятной стоимости "Золотого купола" достигает более $175 млрд, и это по оптимистичным прогнозам Трампа, тогда как бюджетное управление Конгресса оценило его в действительно космические $542 млрд", - говорится в материале.

Таким образом, как добавили в Defense Express, на сегодняшний день "Золотой купол" имеет все шансы стать одним из самых дорогих оборонных проектов США, с которым разве что могут посоревноваться межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35 Sentinel, стоимость создания которых достигла более $160 млрд.

Американское оружие

Как сообщал УНИАН, Военно-морские силы США объявили о расширении программы модернизации крылатых ракет Tomahawk, заключив контракт на $380,8 млн с компанией Raytheon. Работы в рамках соглашения продлятся до апреля 2029 года. Также он предусматривает использование сменных узлов и агрегатов, что позволяет быстро восстанавливать боеспособность ракет.

Модернизация направлена на продление срока службы Tomahawk как минимум на три года после завершения работ, сохранив их в роли ключевого инструмента дальнобойных ударов ВМФ США.

