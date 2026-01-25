США модернизируют ракеты Tomahawk и продлевают их срок службы

Контракт с Raytheon на $380,8 млн предусматривает модернизацию, повторную сертификацию и поддержку эксплуатации ракет до 2029 года.

Военно-морские силы США объявили о расширении программы модернизации крылатых ракет Tomahawk, заключив контракт на $380,8 млн с компанией Raytheon. Об этом сообщает Army Recognition.

Работы в рамках соглашения продлятся до апреля 2029 года. Контракт охватывает:

повторную сертификацию ракет;

техническую модернизацию;

поставку запасных частей и специального оборудования;

поддержку дальнейшей эксплуатации ракетных комплексов.

Также он предусматривает использование сменных узлов и агрегатов, что позволяет быстро восстанавливать боеспособность ракет в случае необходимости.

Зачем это США

Модернизация призвана продлить срок службы Tomahawk как минимум на три года после завершения работ, сохранив их в роли ключевого инструмента дальнобойных ударов ВМФ США.

Кроме того, программа позволит интегрировать новые технологические решения, которые повысят точность, надежность и гибкость применения ракет в современных боевых условиях.

"Томагавки" для Украины

Не секрет, что Киев уже несколько лет активно продвигает вопрос потенциальной поставки Украине этих ракет. Осенью президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с надеждой на положительное решение. Однако Трамп отказался давать на это согласие.

По данным Bloomberg, от передачи ракет американский лидер отказался после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Тот предупредил Трампа, что такой шаг "приведет к эскалации войны и ухудшению отношений между США и Россией".

