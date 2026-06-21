Украина начала использовать разведывательные дроны не только для нанесения ударов, – BI

Украина стремится свести к минимуму присутствие людей вблизи линии фронта из-за высокой опасности.

Украина перепрофилирует разведывательные и ударные дроны для доставки припасов на передовую, поскольку отправка солдат на такие миссии становится все более опасной, сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что доставка припасов, таких как вода и боеприпасы, солдатам вблизи линии фронта имеет решающее значение для того, чтобы военные могли продолжать боевые действия.

Однако эти маршруты сейчас настолько уязвимы для наблюдения и атак со стороны дронов, что Украина всё чаще прибегает к беспилотным системам, чтобы выполнить эту задачу.

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В качестве примера издание приводит беспилотник "Линза", изготовленный украинской оборонной компанией Frontline Robotics. В настоящее время его используют более 60 украинских подразделений.

По словам директора компании Никиты Рожкова, этот дрон "предназначен преимущественно для наступательных операций", но сейчас существует спрос "на его использование в качестве логистического дрона для доставки критически важных ресурсов передовым подразделениям".

Сейчас дроны "Линза" отвечают за доставку воды, боеприпасов и медикаментов войскам, подвергающимся атакам.

"Эта гибкость означает, что солдаты могут выбирать, использовать ли дрон для перевозки основных припасов – "воды и сигарет", или как средство, предназначенное "для поражения цели", – отметил Рожков.

Издание отмечает, что модернизированный беспилотник "Линза" может перевозить 4 килограмма на расстояние более 15 километров, тогда как предыдущая модель могла перевозить лишь 2 килограмма на расстояние 10 километров.

По словам Рожкова, целью разработки этих дронов является стремление держать как можно больше солдат подальше от линии фронта и привлекать людей только тогда, когда "роботы не могут справиться с ситуацией".

В статье говорится, что Украина стремится свести к минимуму участие людей вблизи линии фронта из-за высокой опасности. Чиновники и военные описывают "зону смерти", ширина которой в некоторых местах достигает 50 километров, где плотные сети разведывательных и ударных дронов ставят под угрозу почти всё, что движется.

Отмечается, что в апреле министр обороны Украины заявил, что цель заключается в том, чтобы передать 100% логистического обеспечения на передовой робототехническим системам для защиты солдат и техники.

"Сейчас компании уже работают над дронами, способными сбивать другие дроны. И это лишь вопрос времени – недолгого – когда дроны будут сражаться с дронами, атаковать критическую инфраструктуру и нацеливаться на людей – и всё это самостоятельно, полностью автономно, без участия человека, за исключением тех немногих, кто управляет системами искусственного интеллекта", – рассказывал в сентябре Зеленский.

Последствия дроновых атак Украины по РФ и Крыму

Ранее УНИАН сообщал, что, несмотря на заявления Кремля об эффективной работе ПВО в Москве, эксперты указывают на ряд проблем, которые все чаще позволяют украинским дронам достигать важных целей на территории России. Российский военный аналитик Руслан Левиев отметил, что российским силам ПВО удалось перехватить более 90% беспилотников, которые пытались атаковать столицу РФ 18 июня. При этом отмечается, что несколько дронов, которым удалось прорвать ПВО, нанесли заметный ущерб. Левиев считает, что это произошло не из-за качества средств ПВО, а из-за того, что атака была массированной. Эксперт пояснил, что в таком случае требуется больше оборудования, чем может обеспечить любая отрасль.

Также мы писали, что в порту оккупированной Керчи после атаки беспилотников пожар можно было увидеть даже из космоса. Известно, что возгорание произошло на объектах морской инфраструктуры для перевозки нефти, связанных с Керченским портом. В ночь на 21 июня Украина атаковала объекты по обе стороны незаконно построенного российскими захватчиками Крымского моста. Зеленский подтвердил, что под удар попали военная логистика, нефтяная отрасль и противовоздушная оборона врага.

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