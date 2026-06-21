Китай впервые показал запуск гиперзвуковых ракет Dongfeng: куда они могут долететь

Такие ракеты считают главным фактором сдерживания в Тихом океане.

Китайский государственный телеканал CCTV показал кадры запуска гиперзвуковой ракеты DF-17. СМИ показало кадры двух учений с боевой стрельбой. При этом была продемонстрирована пусковая установка ракеты Dongfeng-17 и ее вертикальный запуск. Также продемонстрировали учения нескольких родов войск армии Китая на полигоне ракетных войск в пустыне Гоби.

Как пишет South China Morning Post, эту гиперзвуковую ракету аналитики называют серьезным фактором сдерживания. Впервые Китай показал ее во время военного парада в Пекине в октябре 2019 года. Теперь же впервые показана видеозапись запуска.

На видео также было показано, как несколько машин с ракетами DF-17 одновременно занимают пусковые позиции. Это может свидетельствовать об отработке множественных запусков.

Видео дня

В сюжете утверждалось, что ракета DF-17 способна действовать в сложных условиях местности и в условиях "различных помех". Телеканал сообщил, что подразделениям, ответственным за запуск, необходимо было подготовиться к таким ситуациям, как сильные электромагнитные помехи и высокоточные контрнападения. Также сообщается, что "интенсивная межведомственная" подготовка "стала нормой" для ракетных войск.

Показаны в сюжете и несколько других ракет. В том числе новая ракета средней дальности DF-26. По сообщению CCTV, она также была запущена во время учений, но кадры запуска показаны не были.

Эта ракета имеет дальность действия до 5740 км и известна как "убийца Гуама", поскольку способна достичь территории этого отдаленного американского острова.

Дальность полета DF-17 достигает 2500 км. Это может позволить Китаю наносить удары не только вглубь материка, но и достигать стратегически важных островов в Тихом океане. Этот архипелаг островов отделяют Китай от открытых вод Тихого океана и являются ключевым элементом стратегии сдерживания США.

Разработки гиперзвуковых ракет в Китае

Напомним, что Китай активно продвигается в создании нового поколения гиперзвуковых противокорабельных ракет. У них уже разработаны системы, которые могут запускаться с кораблей, самолетов и подводных лодок. При этом ракеты способны выполнять сложные маневры на сверхвысоких скоростях, что затрудняет работу ПВО.

Кроме того, китайская компания Lingkong Tianxing представила новую недорогую гиперзвуковую ракету YKJ-1000. Ракета способна преодолевать дистанцию до 1300 км и развивать скорость 5-7 Махов.

Разработка гиперзвуковых ракет в США

Как писал УНИАН, Соединенные Штаты Америки уже много лет работают над разработкой гиперзвукового оружия, чтобы составить конкуренцию Китаю и России. Однако из-за задержек в программах и ограниченных возможностей для испытаний существует опасение, что Вашингтон отстает от Пекина и Москвы.

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