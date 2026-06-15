В гиперзвуковом 'Цирконе' мало взрывчатки, но взрыв громкий: аналитики пояснили причину

Взрыв такой ракеты при поражении объекта сопровождается характерным двойным звуком.

Россия все чаще использует гиперзвуковые ракеты "Циркон" при нанесении ударов по Украине. В частности, в ночь на 15 июня было запущено шесть "Цирконов".

Как пишет военный портал Defence Express, это оружие имеет характерный, двойной и очень громкий звук взрыва. В то же время, взрывчатки там примерно столько же, сколько в дроне-камикадзе "Шахед" – 90 кг. Хотя по некоторым данным, ракета несет боевую часть весом 120 кг.

Однако это все равно меньше, чем у других российских ракет типа "Искандер", "Калибр" или крылатых ракет Х-101.

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Они объяснили, что такой эффект достигается благодаря сверхзвуковой скорости этих ракет: "К воздействию боевой части необходимо добавить высокую энергию столкновения ракеты на высокой скорости с препятствием, а также детонацию жидкого топлива, которое еще может содержаться в "Цирконе", поскольку он оснащен гиперзвуковым прямоточным реактивным двигателем".

Но это еще не все. Колоссальная громкость взрыва обусловлена так называемым "конусом Маха". Это физическое явление, которое объясняет распространение звуковых волн от объекта, движущегося со сверхзвуковой скоростью. Дело в том, что звуковые волны не успевают распространяться впереди объекта и формируют ударную волну в виде конуса. "Этот эффект также можно услышать во время полета любого сверхзвукового объекта, например, истребителя или аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", – добавили аналитики.

Таким образом, один из двух взрывов во время атаки "Цирконами" – это звуковой удар, а не взрыв боевой части.

Также во время атаки можно услышать другие громкие звуки – подрыв боевой части ракеты или ее разрушение после перехвата зенитной ракетой ЗРК Patriot. В то же время за отдельные взрывы, пояснили авторы, иногда могут восприниматься пуск зенитной ракеты и ее переход на сверхзвуковую скорость, то есть образование еще одного "конуса Маха".

Атака 15 июня – больше новостей

Напомним, что во время комбинированного удара РФ запустила по Украине 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов. При этом с временно оккупированного Крыма было запущено 6 противокорабельных ракет "Циркон". 5 из них были подавлены или сбиты, сообщили в Воздушных Силах.

Это оружие является относительно новой разработкой РФ и создает дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны. Как пояснил капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, "Циркон" сложно перехватить из-за его высокой скорости. При этом ракета имеет незначительную точность.

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