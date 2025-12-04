Эксперты считают, что появление такого вооружения создает проблему для систем противоракетной обороны Запада.

Китайская компания Lingkong Tianxing представила новую гиперзвуковую ракету YKJ-1000, которая, по данным СМИ, уже серийно производится и демонстрирует характеристики, вызвавшие серьезную обеспокоенность у западных экспертов. Отмечается, что ракета способна преодолевать дистанцию до 1300 км и развивать скорость 5-7 Махов.

При этом, как отмечают аналитики Defense Express, стоимость одной ракеты оценивается примерно в 700 тысяч юаней (около 99 тысяч долларов) - почти столько же, сколько стоит российско-иранский дрон-камикадзе "Шахед". В издании обращают внимание, что это чрезвычайно низкая цена, особенно если учитывать, что ракета относится к гиперзвуковому оружию.

По данным китайских источников, YKJ-1000 уже изготавливают серийно, а в видеоматериалах показано, как ракета успешно поражает цель в пустыне во время испытаний. Аналитики отмечают: появление такого вооружения создает проблему для систем противоракетной обороны Запада.

Специалисты подсчитали, что для перехвата YKJ-1000 США придется потратить ракету SM-6 или THAAD, стоимость которых составляет соответственно 4,27 млн долларов и 15,5 млн долларов. То есть стоимость перехвата будет превышать цену самой ракеты в 43-156 раз. Если же средства РЭБ не смогут повлиять на такую ракету, эффективных способов защиты имеющимися системами практически не останется.

Конструкция, возможности и удешевление производства

Согласно описанию, ракета запускается с мобильной пусковой установки в виде контейнера. Она имеет ступенчатую конструкцию с ракетным двигателем и гиперзвуковым глайдером, который оснащен не только инерционной и спутниковой навигацией, но и головкой самонаведения.

На обнародованных кадрах глайдер поражает не только наземные, но и морские цели, в том числе корабли класса авианосцев. Также заявлено, что он может автономно обнаруживать цели и маневрировать за пределами их зоны поражения.

Чрезвычайно низкую себестоимость YKJ-1000 в Китае объясняют массовостью производства, использованием гражданских компонентов и упрощенных материалов - в частности, часть термостойкого покрытия якобы изготовили из пенобетона.

Эксперты предполагают, что одним из потенциально эффективных средств противодействия такому оружию в будущем могут стать лазерные системы, ведь их "стоимость выстрела" почти нулевая. Однако такие технологии пока недоступны в нужных масштабах. Фактически остается лишь стратегия уничтожения производственных мощностей и пусковых установок - что в условиях Китая выглядит крайне сложной задачей.

В материале подчеркивается: даже если реальная себестоимость ракеты выше в несколько раз, ситуация принципиально не меняется - гиперзвуковое оружие, которое можно производить дешево и массово, уже существует, и это представляет серьезный вызов для глобальной безопасности.

