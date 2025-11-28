Системы могут запускаться с кораблей, самолетов и подводных лодок.

Недавний военный парад в Китае дал один из самых выразительных сигналов: страна активно продвигается в создании нового поколения гиперзвуковых противокорабельных ракет - в том числе тех, которые могут запускаться с подводных лодок.

Как пишет Interesting Engineering, это существенно расширяет возможности Пекина для нанесения дальних ударов в западной части Тихого океана. Во время сентябрьского парада ко Дню победы было показано 4 новые ракеты серии YJ - YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Государственные СМИ заявили, что эти системы могут запускаться с кораблей, самолетов и подводных лодок. Три из них - YJ-17, YJ-19 и YJ-20 - относятся к гиперзвуковому классу и способны выполнять сложные маневры на сверхвысоких скоростях, что затрудняет работу корабельных систем противовоздушной обороны.

"Китайские военные обозреватели отмечают, что ракеты представляют различные подходы к гиперзвуковому полету. В частности, YJ-17 и YJ-19 построены по схеме "вейврейдер" - аппарат создает подъемную силу, скользя на собственной ударной волне при полете на скоростях, превышающих скорость звука. YJ-20 имеет двухконусный корпус, который формирует поток воздуха на сверхзвуковых скоростях и позволяет осуществлять управляемый планерный полет в атмосфере", - говорится в статье.

Видео дня

Что говорят эксперты

Эксперты, которые комментировали для China Media Group, отмечают: YJ-17 действует как планерный блок, получая начальный разгон ракетой-носителем, а затем маневрирует в воздухе по сложной траектории - подобно китайской DF-17.

YJ-19 имеет воздушный заборник, что свидетельствует об использовании воздушно-реактивного двигателя. Такой подход уменьшает массу и позволяет поддерживать гиперзвуковую скорость длительное время.

Отмечается, что YJ-20, самая большая из представленных систем, способна выполнять почти вертикальные атаки на большие корабли, корректируя траекторию в последней фазе полета.

Запуск этих ракет

Аналитики считают, что демонстрация различных аэродинамических решений означает стремление Китая развивать сразу несколько технологических направлений.

По оценкам экспертов, каждая из продемонстрированных конфигураций потенциально может запускаться с подводных лодок. Китай официально этого не подтверждает, но существующие ядерные многоцелевые субмарины уже способны применять крылатые ракеты, а новые модели YJ выглядят совместимыми с существующими пусковыми системами.

Гиперзвуковое оружие движется на скорости от Мах 5 и выше, но ключевое отличие - в маневренности.

Планерные блоки, как YJ-17, стартуют на ракетном ускорителе и далее совершают управляемый планерный полет. Ракеты с воздушно-реактивными двигателями, как YJ-19, могут лететь дольше и сохранять мощность на всей дистанции. Оба типа предназначены для поражения движущихся морских целей на расстояниях, где современные системы противоракетной обороны работают на пределе возможностей.

Китайские государственные СМИ предполагают, что новые ракеты могут быть интегрированы на эсминцы классов Type 052D и Type 055, а также на бомбардировщики H-6. Добавление подводного компонента создает новый уровень оперативной гибкости - удары возможны из труднодоступных и малозаметных районов океана.

США и союзники обеспокоены

США и их союзники все больше обеспокоены скоростью развития китайских гиперзвуковых программ. Такие ракеты способны неожиданно менять направление, что существенно усложняет принятие решений в боевых условиях. Китай, однако, настаивает, что разработки направлены исключительно на оборону и сдерживание.

Несмотря на то, что детали систем YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20 остаются неподтвержденными, их совместное появление на параде стало показательным жестом. Аналитики считают, что таким образом Пекин демонстрирует намерение развернуть более широкий и технологически сложный арсенал противокорабельного оружия - включая то, которое может запускаться с подводных лодок, патрулирующих далеко от берегов Китая.

Другие новости об оружии

Напомним, компания E-System Solutions на выставке Dubai Airshow в ОАЭ представила новую ударную систему на базе дешевой крылатой ракеты LCCM Mk2. Указанная дальнобойная ракета предназначена для уничтожения легко- и бронированной техники, командных машин, машин радиолокационной разведки, командных пунктов, самолетов на аэродромах, пусковых установок ракетных комплексов и тому подобное. Дальность ракеты - до 1000 км, боевая часть составляет 25-50 кг. По данным экспертов, E-System Solutions - "белорусско-эмиратская компания".

Вас также могут заинтересовать новости: