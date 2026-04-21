США проигрывают гонку гиперзвуковых вооружений Китаю и России: Fox News назвал ключевые проблемы

Программа ВВС США по разработке гиперзвуковой крылатой ракеты отстает на несколько месяцев от запланированных сроков.

Соединенные Штаты Америки уже много лет работают над разработкой гиперзвукового оружия, чтобы составить конкуренцию Китаю и России. Однако из-за задержек в программах и ограниченных возможностей для испытаний существует опасение, что Вашингтон отстает от Пекина и Москвы.

Ключевые программы сталкивались с постоянными задержками, в частности с перебоями в графиках испытаний и разработки. Другие же проекты были отменены, а впоследствии возобновлены Пентагоном, сообщает Fox News. Отмечается, что скорость оценки и совершенствования новых систем сдерживает ограниченная инфраструктура для испытаний. Как следствие, темпы разработки замедляются.

Учитывая, что Китай и Россия уже развернули гиперзвуковые системы, в Пентагоне растет беспокойство. Поскольку гиперзвуковое оружие предназначено для движения с чрезвычайно высокой скоростью во время маневрирования в полете, обнаружить и перехватить его гораздо сложнее, чем другие ракеты. РФ уже использовала такое оружие для ударов по Украине, отмечается в материале.

Однако в рамках американской программы по созданию гиперзвукового вооружения прогресс неравномерен. Чиновники все чаще пытаются сбалансировать инвестиции между созданием гиперзвукового оружия и защитой от него.

Какие проблемы мешают созданию гиперзвукового оружия

Некоторые проблемы носят технический характер, объясняет автор.

"Гиперзвуковые системы должны выдерживать экстремальные температуры и давление при движении с высокой скоростью в атмосфере, что делает их проектирование и создание более сложными, чем в случае традиционных ракет. В некоторых случаях Пентагон также применял более продвинутые подходы, включая системы с высокой маневренностью и возможностью точного удара обычным оружием, что добавляет еще большей сложности", – говорится в публикации.

Но основным препятствием являются ограниченные возможности для испытаний, поэтому программы сталкиваются с задержками.

Марк Бигем, вице-президент по оборонным программам в компании Longshot, которая занимается технологиями запуска и испытаний гиперзвуковых аппаратов, пояснил, что лишь несколько объектов могут испытывать системы на гиперзвуковых скоростях, что затрудняет ускорение темпов разработки.

Свою роль в задержке разработки гиперзвукового оружия сыграли и меняющиеся приоритеты США. В 2000-х годах Штаты возглавляли ранние исследования в области гиперзвуковых технологий, но затем оборонные расходы переориентировались на антитеррористические операции и другие направления. До недавнего времени финансирование гиперзвукового вооружения было нестабильным.

Создание гиперзвукового оружия в США

Наиболее продвинутый проект Пентагона – гиперзвуковое оружие армии большой дальности, или проект Dark Eagle. Недавно были проведены совместные испытания в армии и флоте. Однако общий арсенал гиперзвуковых проектов постоянно меняется.

Военно-воздушные силы США возобновили программу создания оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW), которая была приостановлена из-за неудачных испытаний. Для начала закупок военные запросили около 387 миллионов долларов в бюджете на 2026 финансовый год.

В то же время США все больше инвестируют в средства противодействия гиперзвуковым угрозам. Агентство противоракетной обороны выделило компании Northrop Grumman дополнительное финансирование в размере примерно 475 миллионов долларов для ускорения разработки перехватчика на этапе планирования. Такая система предназначена для уничтожения гиперзвукового оружия в полете. Сроки реализации программы удалось ускорить после задержек. Ожидается, что начальная оперативная готовность системы будет достигнута в начале 2030-х годов.

Несмотря на актуальность вопроса, учитывая, что РФ и Китай уже развернули гиперзвуковое оружие, последний бюджет администрации Трампа делает больший акцент на противоракетной обороне, дронах и других возможностях.

"Анализ, проведенный Управлением правительственного контроля, показал, что программа ВВС США по разработке гиперзвуковой крылатой ракеты задержалась примерно на шесть месяцев в достижении ключевого этапа проектирования, что привело к отсрочке летных испытаний примерно на год и сокращению количества запланированных испытательных полетов. Эти выводы свидетельствуют о более общих задержках, влияющих на развитие гиперзвуковых технологий в США", – резюмирует автор.

Новое оружие США

ВМС США испытывают дешевую альтернативу крылатым ракетам. Речь идет о новой версии реактивной бомбы воздушного базирования JDAM, которая позволяет наносить удары на значительно большие расстояния.

Стоит эта разработка в разы дешевле крылатых ракет. Например, AGM-158 JASSM обходится более чем в 1 млн долларов за единицу, тогда как JDAM – в несколько десятков тысяч долларов.

