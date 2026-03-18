Эксперт назвал направление фронта, которое является ключом успеха и для Украины, и для РФ

Стратегическая оборона на сегодняшний день является единственной концепцией выживания Украины, считает Грабский.

Основные направления на фронте – Донецкое и Запорожское. Последнее является своеобразным "ключиком" к успеху в войне, которую РФ развязала против Украины. Такое мнение на "Фабрике новостей" высказал военный аналитик Сергей Грабский.

Сторона, находящаяся в состоянии стратегической обороны, вообще не может иметь стратегического преимущества, инициатива сейчас на стороне врага, отметил Грабский. В то же время, подчеркнул он, ситуация не такая уж безнадежная: стратегическая оборона, которую ВСУ ведут с октября 2023 года, дает свои результаты.

"Сейчас мы видим ее первые плоды… Еще 2-3 месяца назад противник ставил себе задачу до конца апреля овладеть Донецкой областью. Сейчас можно констатировать, что эта задача выполнена не будет. Противник, несмотря на большое давление, которое он пытается оказывать на наши позиции, не имеет сил и средств для того, чтобы выполнить поставленную перед собой задачу. И это уже является, что называется, переломом ситуации. Не окончательным, но переломом ситуации", – сказал Грабский.

Эксперт подчеркнул, что указанная стратегическая оборона на сегодняшний день является единственной концепцией выживания Украины. По его словам, это очень сложно и тяжело, но другого выбора у нас сейчас нет.

В настоящее время противник определился с такими направлениями, как "традиционный" Донецкий – там враг стремится завладеть всем регионом. В этом контексте, сказал Грабский, Москва использует как так называемые переговоры, так и боевые действия. Враг требует ухода ВСУ из Донецкой области, хотя последнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует, что даже уход украинских войск с востока Украины не прекратит войну, подчеркнул военный эксперт. То есть уход из Донецкой области не даст Украине передышки и не прекратит кровопролитие:

"Поэтому бои будут продолжаться на Донецком направлении… С другой стороны, мы абсолютно четко осознаем следующее стратегическое направление, которое для России является чрезвычайно важным. Причем это направление сейчас балансирует на грани нашего преимущества или преимущества России. Речь идет о Запорожском направлении в целом".

По его словам, для противника, стремящегося захватить всю Украину, следующим стратегическим шагом должен стать выход на Запорожье. Для оккупантов, по утверждению Грабского, это вопрос захвата крупного промышленного центра, что повлияет на экономическую и военную ситуацию в Украине, поскольку захват этого областного центра – своеобразный хаб для переноса войны на правобережье. В частности, это предполагает дальнейшее продвижение на Николаев, Одессу и выход на Молдову, как минимум – до непризнанного Приднестровья. Именно поэтому, добавил эксперт, противник пытается здесь сконцентрировать соответствующие силы и ресурсы.

"Хотя здесь для него ситуация сложнее, и именно поэтому это направление, в том числе, важно для нас. Потому что война может закончиться нашей победой в случае освобождения Крыма. Поэтому это южное направление является критически важным и для нас, и для противника", – подчеркнул Грабский.

Поэтому, подчеркнул эксперт, на этом направлении идут ожесточенные бои, а на некоторых участках ВСУ даже перешли в контрнаступление, что свидетельствует об ограниченности ресурсов у противника для нейтрализации успешных действий украинских военных. В частности, уже несколько месяцев продолжаются бои в районе Гуляйполя, а враг не может совершить бросок на Запорожье.

Как писал УНИАН, на Запорожском направлении оккупационная армия РФ во вторник, 17 марта, начала весенне-летнюю наступательную кампанию, но за полтора суток потеряла 900 солдат убитыми и ранеными. Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди (Мадяр) рассказал, что резкая смена погоды 17-18 марта подтолкнула противника к активным штурмам на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений – Добропольском, Покровском и Гуляйпольском.

