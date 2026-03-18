'Мобилизация будет всегда, пока идет большая война', – полковник десантно-штурмовых войск

По словам Кобылянского, невозможно свести всё к рекрутингу.

Пока в стране продолжается большая война, остановить мобилизацию невозможно. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал полковник Владимир Кобылянский, заместитель начальника 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли отменить мобилизацию в нынешнем виде и передать все рекрутинговым центрам, он отметил, что находится в армии с 1998 года и интересуется историей войн разных стран – от самых крупных до самых мелких.

"Мобилизация будет всегда, пока идет большая война. И переложить все на рекрутинг невозможно. Нереально. Потому что пока в гражданской жизни всем рассказывают, что в армии обязательно умрешь, и люди спрашивают: "А почему я должен идти, а не сосед?" – мобилизация будет нужна", – подчеркнул Кобылянский и добавил, что никакими контрактами или иностранцами заменить это невозможно.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину были народные депутаты, которые хотели сложить мандат.

В то же время, поскольку в стране введено военное положение и нужно защищать государство, депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо он готов обсудить с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Зеленский в своем заявлении не имел в виду принудительную мобилизацию народных депутатов. Речь шла об обсуждении изменений в законодательство, которые позволят депутатам быть военнослужащими.

